Misiek Koterski i Marcela Leszczak znów są razem. To jednak nie jedyna gwiazdorska para, która do siebie wróciła. Kto jeszcze dał sobie drugą szansę?

Tomasz Karolak to prawdziwy amant polskiego show-biznesu. Aktor ma w sobie coś, co przyciąga wiele kobiet. Nie oparła mu się między innymi: Magdalena Lamparska czy Magdalena Boczarska. Jednak to właśnie z Violą Kołakowską od zawsze łączyło go najwięcej. Para była w związku przez kilka lat, a owocami ich miłości jest dwójka dzieci. Ich drogi rozchodziły się wielokrotnie, a Karolak nie potrafił być sam. W głębszą relację wszedł również z Magdaleną Malicką - modelką, która o ich rozstaniu poinformowała w mediach społecznościowych, sugerując, że aktor wrócił do "starego romansu".