Córki Anny Guzik pomagają także w kuchni, przyrządzając ulubione smakołyki. Gwiazda stwierdziła, że jeśli cały czas będą przebywać w domu i gotować, to co chcą jej córki, to mocno przybiorą na wadze...

Co robić w tym czasie? Jeść! Wczoraj muffinki, dzisiaj naleśniki, zobaczymy, co wymyślą jutro... Jak to się skończy, to łatwiej nas będzie przeskoczyć niż obejść! - napisała pod zdjęciem.

Dziewczynki chętnie malują, co pokazał na Instagramie ich tata - Wojciech Tylka.