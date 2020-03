Gwiazdy zostały w domach, a przy okazji nas do nich wpuściły. Rodowicz pokazała złote krany w łazience, a Lewandowscy biały salon

Julia Wieniawa wyjecha豉 do swojego rodzinnego domu w υmiankach. Pocz徠kowo chyba nie mia豉 takich plan闚, bo jako faworytka "Ta鎍a z gwiazdami" mia豉 przygotowywa si do kolejnego odcinka show. W pi徠ek stacja Polsat podj窸a jednak decyzj o zawieszeniu programu a do wrze郾ia, w zwi您ku z czym w grafiku Julki pojawi這 si sporo wolnego czasu. Aktorka pokaza豉, jak go sp璠za. Czyta ksi捫ki, bawi si z psem na 鈍ie篡m powietrzu, 獞iczy jog z m這dsz siostr, czy ta鎍zy z mam.Przy okazjipokaza豉wn皻rza domu.



screen InstaStories