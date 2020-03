Angelina Jolie przyłapana z córką na zakupach. Aktorka była bardzo radosna, za to Vivienne... Chyba nie chce być tak sławna jak mama

Angelina Jolie i Brad Pitt byli niegdyś najgorętszą parą światowego show-biznesu. Poznali się na planie filmu "Pan i pani Smith", gdzie połączyła ich wyjątkowa miłość. Przez wiele lat wychowywali wspólnie sześcioro dzieci: Maddoxa, Paxa, Zaharę, Shiloha i bliźnięta Knox oraz Vivienne. Dziś jednak w mediach pisze się głównie o ich konflikcie i braku porozumienia co do opieki nad dziećmi. Większość czasu spędzają one z mamą. Paparazzi przyłapali ostatnio aktorkę na zakupach z jedną z córek.