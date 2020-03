"Ameryka Express - konferencja". Patrycja Markowska odsłoniła umięśniony brzuch, a Grażyna Wolszczak dumnie pozowała z synem

Patrycji Markowskiej towarzyszyć będzie inna wokalistka, Żaneta Lubera, która była jej podopieczną w drugiej edycji "The Voice of Poland". Markowska na konferencji zjawiła się w skąpym topie, który odsłonił jej płaski brzuch. Do niego dobrała szerokie spodnie i czarną kurtkę.



EAST NEWS