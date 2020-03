"Ślub od pierwszego wejrzenia": co dzieje się u uczestników poprzednich edycji?

Kolejna edycja 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' ruszyła już w miniony piątek, 28 lutego. Uczestnicy liczą na to, że eksperci dobiorą im odpowiedniego kandydata na męża bądź żonę. Pragną poznać osobę, z którą będą dzielić resztę życia i wierzą, że uda im się to tak, jak w przypadku Anity i Adriana, których miłość narodziła się właśnie w tym programie. Co aktualnie dzieje się u uczestników poprzednich edycji? Sprawdźcie sami!

'Ślub od pierwszego wejrzenia' druga edycja Screen 'Ślub od pierwszego wejrzenia' Druga edycja "Ślub od pierwszego wejrzenia" Druga edycja 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' właśnie ruszyła. Ten sezon formatu prawdopodobnie będzie miał większą oglądalność niż poprzedni. Skąd to wiemy? Bo już po pierwszym odcinku posypały się pozytywne opnie widzów. Bomba... Ostatnia para zrobiła na mnie duże wrażenie. Fajni, nieprzekombinowani ludzie. Myślę, że udało im się sparować. Fajni kandydaci, wyglądają na dojrzałych i ustatkowanych. Na pierwszy rzut oka lepiej dobrani niż w poprzedniej edycji - czytamy na oficjalnym fanpage'u programu. A jak radzą sobie uczestnicy poprzedniej edycji show. Zobaczcie sami.