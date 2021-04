To ją wybrałby książę Filip, gdyby nie królowa Elżbieta II. Kim była Osla Benning?

Pierwszą wybranką serca księcia Filipa była Kanadyjka Margaret Osla Benning. Para poznała się w latach 30. XX wieku w fabryce samolotów Hawker-Siddeley w miasteczku Slough - miejscu pracy Olsy. Obydwoje mieli polubić się do tego stopnia, że wedle niektórych biografów Filip myślał nawet o oświadczynach. Ich znajomość początkowo aprobował wuj Filipa, lord Mountbatten. Początkowo, bo do momentu, w którym na horyzoncie pojawiła się księżniczka Elżbieta. Stało się to wtedy, kiedy według wiedzy Olsy studiujący na akademii morskiej Filip wypłynął na morze...