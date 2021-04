Programy telewizyjne to trampolina do sławy dla ich uczestników. Niewielu jednak chce i potrafi dobrze wykorzystać swoje pięć minut. Zobacz gwiazdy programów telewizyjnych, które w show-biznesie pojawiły się tylko na chwilę. Co u nich słychać?

Wygrali programy telewizyjne i zniknęli z show-biznesu Kapif.pl Katarzyna Drzyżdżyk W 2004 roku na małym ekranie pojawił się program "Wyprawa Robinson" prowadzony przez Huberta Urbańskiego. Osiemnastu uczestników zostało pozostawionych na wyspach malezyjskich, gdzie musiało sobie radzić samodzielnie w ekstremalnych warunkach. Zwyciężczynią programu została Katarzyna Drzyżdżyk, najmłodsza i 22-letnia wtedy uczestniczka. Sukces w "Wyprawie Robinson" otworzył kobiecie wiele drzwi. Wzięła nawet udział w sesji dla "Playboya". W 2011 roku o celebrytce znów było głośno. Wzięła bowiem udział w programie "Wipeout - Wymiatacze". Była też jedną z kandydatek podczas wyborów Mrs. World 2011. Obecnie Katarzyna Drzyżdżyk jest mężatką i matką dwójki dzieci. W jednym z wywiadów zdradziła, że popularność nigdy nie była dla niej ważna. Odkąd stworzyła szczęśliwą rodzinę szczególnie ceni sobie prywatność. Razem z mężem prowadzi dwie firmy.

