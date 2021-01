Łzy, kłótnie, zdrady i publiczne pranie brudów. Te pary rozstały się w atmosferze skandalu

Doda i Emil Haidar po rozstaniu nie tylko prali brudy w sieci, ale i przerzucali się oskarżeniami. Doda twierdziła, że ma kompromitujące nagrania Haidara, za których nieupublicznianie domagała się bajońskiej sumy pieniędzy, zaś Haidar twierdził, że przyjaciel Dody miał mu grozić. W międzyczasie Dorota Rabczewska ujawniła prywatną korespondencję z Emilem Haidarem, w której przyznał się on do nadużywania alkoholu. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu.