Właścicielka domu przykłada wiele wagi do dodatków. To one tworzą klimat. Prezenterka tworzy ciekawe i oryginalne kombinacje, które ożywiają wnętrze.

Muszę mieć dużo tak zwanych durnostojek, czyli rzeczy, które lubię, bo urządzają wnętrze. Dla niektórych to tylko przedmioty, które zbierają kurz, ale według mnie tworzą klimat - mówiła kiedyś prezenterka w programie "Gwiazdy Extra".



Fot. Magazyn VIVA!/Youtube