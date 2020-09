Oto największe eko gwiazdy. Sprzątają śmieci, nie jedzą mięsa, mają własne uprawy. Los Ziemi nie jest im obojętny

Gwiazdy stają na głowie, dwoją się i troją, aby odnaleźć kolejne sposoby na chronienie naszej planety przed globalnym ociepleniem i zachęcić do podobnej postawy swoich obserwatorów. Pogłębiający się kryzys klimatyczny to już nie tylko złowrogie przepowiednie, a realna wizja przyszłości. Ekologowie zgodnie twierdzą, że życie na Ziemi, jakie znamy, potrwa jeszcze maksymalnie 40 lat, jeśli już teraz nie weźmiemy spraw w swoje ręce. W walkę o lepsze jutro dla nas, naszych dzieci i przede wszystkim naszej planety, zaangażowały się gwiazdy z Polski i zagranicy. Niektórzy robią kolosalne przelewy na organizacje walczące z kryzysem klimatycznym, inni ograniczają spożywanie mięsa czy niepotrzebne zakupy, a jeszcze inni zaczęli uprawę roślin w przydomowym ogródku. Zobacz, jak gwiazdy przyczyniają się do poprawy życia na Ziemi. A Ty co dziś zrobiłeś dla naszej planety?

Barbara Kurdej-Szatan z rodziną sprząta śmieci instagram.com/kurdejszatan/ Barbara Kurdej-Szatan Barbara Kurdej-Szatan promowała eko tryb życia w czasach, kiedy to jeszcze nie było "modne". W minione święta wielkanocne zabrała rodzinę na wycieczkę do lasu. Każdy ze spacerowiczów wyposażony był w rękawiczki ochronne i foliowe worki. "Na odcinku zaledwie 300 metrów zebraliśmy 5 dużych worów i 2 reklamówki śmieci" - pisała na swoim Instagramie.