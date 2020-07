Omenaa Mensah ma na co dzień mnóstwo obowiązków. Jest prawdziwą bizneswomen, która ciągle brnie do przodu. Od lat możemy podziwiać ją na szklanym ekranie, a ponadto rozwija się również na wielu innych polach. Założyła własną fundację, ma również własną markę meblową. Ponadto spełnia się jako mama i żona. Obecnie gwiazda zwolniła nieco tempo i wybrała się na wakacje do słonecznej Chorwacji.

Gotowa na randkę W Chorwacji Omenaa nie zapomina o stylu. Gwiazda wzięła ze sobą kreacje, które świetnie podkreślają jej figurę. Przyznała też, że uwielbia stroić się dla swojego mężczyzny. W tej zielonej sukience i beżowych klapkach wygląda pięknie! Spójrzcie tylko na te nogi!