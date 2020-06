Rola Byrona Sully'ego przyniosła Joemu Lando międzynarodową sławę. Wzdychały do niego kobiety na całym świecie, które marzyły o tym, by znaleźć się na miejscu Dr Queen. Aktor w 1993 roku znalazł się na liście 50. najpiękniejszych ludzi świata magazynu ''People''. Błysk w oku został mu do dziś.