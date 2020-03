Tłum gwiazd na gali rozdania Orłów. Komasa i Żmijewski z żonami. Furorę zrobiła Magdalena Cielecka w krwistej sukience. Petarda!

axermann godzinę temu Oceniono 14 razy 2

Magdalena Cielecka w krwistej sukience. Petarda! ten co napisał ten tytuł to jakiś totalny patafian-człowieku, kobieto lub mężczyzno.... przecież Cielecka wygląda totalnie nieciekawie, łach który ubrała na siebie przypomina ortalionowe koszule tak modne w swoim czasie w czasach PRL-u, a odnośnie urody samej Cieleckiej to kiedyś może i była ładna, w czasch późnego Deng-Xiao-Pinga ale teraz to psy wyją na widok baby.