Joanna Przetakiewicz pozuje w kusym wdzianku na krześle w kuchni. Jej londyńskie luksusy są jak z katalogu!

Joanna Przetakiewicz opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, do którego zapozowała w pomarańczowej halce. Gwiazda zapewne dopiero co się przebudziła i zeszła do kuchni na poranną herbatkę. Projektantka pochwaliła się przy okazji śliczną kuchnią. Uwielbiamy wnętrza jej londyńskiego mieszkania. Zobaczcie, jak wyglądają inne pomieszczenia.