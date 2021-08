3 / 8 Radosław Majdan, który nie wiedział, że jest na żywo, opowiadał: ''To był taki odruch, on go ku*rwa kopał, z trzy razy, nie? I on, ku*wa, wiesz...''

Wstał i mu, wiesz, przyj*bał Zamachnął się, wiesz, i go, ku*wa, powalił na ziemię Odruchowo machnął ręką, trafił go, ku*wa, wiesz, ten przyaktorzył