Matylda Damięcka od lat porusza za sprawą swoich grafik tematy związane z polityką, jak i kwestiami społecznymi. Przy okazji panujących obecnie w Polsce upałów artystka ponownie postanowiła podzielić się w sieci serią swoich prac. Choć podeszła do sprawy z dystansem, zwróciła również uwagę na szkodliwy wpływ człowieka na środowisko.
Damięcka opublikowała w mediach społecznościowych kilka grafik, których motywem przewodnim było charakterystyczne, uśmiechnięte słońce. Wymownymi podpisami artystka odniosła się do kwestii globalnego ocieplenia oraz wpływu człowieka na środowisko. "Wytopię z was człowieka" - napisała Damięcka pod jedną z prac, oddając niejako głos samej naturze, która z irytacją może spoglądać na działania ludzi, chcąc odegrać się na nich wysoką temperaturą.
"Zasłużyliście" - mogliśmy przeczytać pod drugą z prac, na której również widnieje uśmiechnięte słońce. Poza rysunkami z gwiazdą, wokół której orbituje nasza planeta, obserwatorzy Damięckiej otrzymali również inne wymowne grafiki - m.in. z "topiącą się" od upału ludzką twarzą oraz krótką ankietą, czy człowiek powinien być "krwisty", "pół krwisty" czy też "skwarkiem".
Przypomnijmy, że Damięcka opublikowała podobne prace również pod koniec czerwca, gdy w Polsce padały na termometrach rekordy, a temperatura sięgała nawet 40 stopni. Także wtedy odniosła się do tej sprawy z dozą humoru. "Lubię dźwięk skwierczących ludzi o poranku" - napisała na ilustracji, na której też widoczne było uśmiechnięte słońce. Na kolejnej grafice to samo słońce strzelało laserami z oczu, a na innej obok podpisu "ZŁOŃCE" gwiazda miała diabelskie czerwone rogi. "Wróciłom, teraz jaśniej widać, kto jest d*****m", "Wszystko będzie dobrze. Żartowałom" - mogliśmy też przeczytać pod innymi rysunkami z uśmiechającym się słońcem. Grafiki te znajdziecie w artykule: "Damięcka podsumowała upały i dorzuciła do pieca. Internauci pod wrażeniem. 'Co za złoto!'".