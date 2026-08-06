Matylda Damięcka od lat porusza za sprawą swoich grafik tematy związane z polityką, jak i kwestiami społecznymi. Przy okazji panujących obecnie w Polsce upałów artystka ponownie postanowiła podzielić się w sieci serią swoich prac. Choć podeszła do sprawy z dystansem, zwróciła również uwagę na szkodliwy wpływ człowieka na środowisko.

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Matylda Damięcka mocno o upałach i udziale człowieka. "Zasłużyliście"

Damięcka opublikowała w mediach społecznościowych kilka grafik, których motywem przewodnim było charakterystyczne, uśmiechnięte słońce. Wymownymi podpisami artystka odniosła się do kwestii globalnego ocieplenia oraz wpływu człowieka na środowisko. "Wytopię z was człowieka" - napisała Damięcka pod jedną z prac, oddając niejako głos samej naturze, która z irytacją może spoglądać na działania ludzi, chcąc odegrać się na nich wysoką temperaturą.

"Zasłużyliście" - mogliśmy przeczytać pod drugą z prac, na której również widnieje uśmiechnięte słońce. Poza rysunkami z gwiazdą, wokół której orbituje nasza planeta, obserwatorzy Damięckiej otrzymali również inne wymowne grafiki - m.in. z "topiącą się" od upału ludzką twarzą oraz krótką ankietą, czy człowiek powinien być "krwisty", "pół krwisty" czy też "skwarkiem".

grafiki DamięckiejOtwórz galerię

To nie pierwszy raz, gdy Matylda Damięcka poruszyła temat wysokiej temperatury

Przypomnijmy, że Damięcka opublikowała podobne prace również pod koniec czerwca, gdy w Polsce padały na termometrach rekordy, a temperatura sięgała nawet 40 stopni. Także wtedy odniosła się do tej sprawy z dozą humoru. "Lubię dźwięk skwierczących ludzi o poranku" - napisała na ilustracji, na której też widoczne było uśmiechnięte słońce. Na kolejnej grafice to samo słońce strzelało laserami z oczu, a na innej obok podpisu "ZŁOŃCE" gwiazda miała diabelskie czerwone rogi. "Wróciłom, teraz jaśniej widać, kto jest d*****m", "Wszystko będzie dobrze. Żartowałom" - mogliśmy też przeczytać pod innymi rysunkami z uśmiechającym się słońcem. Grafiki te znajdziecie w artykule: "Damięcka podsumowała upały i dorzuciła do pieca. Internauci pod wrażeniem. 'Co za złoto!'".