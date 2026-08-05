Choć rozwód Brada Pitta i Angeliny Jolie został sfinalizowany w 2024 roku, ich wieloletni konflikt wciąż nie dobiegł końca. Byli małżonkowie nadal prowadzą sądową batalię dotyczącą podziału wspólnego majątku, a najnowszy etap sporu koncentruje się na dokumentach finansowych aktorki.

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Brad Pitt i Angelina Jolie nadal walczą o majątek. Spór o Château Miraval trwa

Według doniesień serwisu TMZ Brad Pitt zwrócił się do sądu z wnioskiem o zobowiązanie Angeliny Jolie do ujawnienia umów filmowych oraz zeznań podatkowych z lat 2017-2019. Aktor uważa, że informacje o jej dochodach z tamtego okresu mogą mieć istotne znaczenie w toczącej się sprawie dotyczącej Château Miraval - luksusowej francuskiej winiarni z zamkiem, którą para kupiła jeszcze w czasie małżeństwa.

Źródłem konfliktu była sprzedaż udziałów należących do Jolie. Pitt twierdzi, że aktorka zdecydowała się na ten krok bez jego zgody, argumentując swoją decyzję potrzebą uzyskania niezależności finansowej po rozstaniu oraz ograniczeniem aktywności zawodowej. W związku z tym jego prawnicy chcą sprawdzić, jakie dochody osiągała w tamtym czasie z filmów i kontraktów reklamowych.

Angelina Jolie nie zgadza się jednak z tymi żądaniami. Jej pełnomocnicy podkreślają, że przekazała już dokumenty finansowe obejmujące lata 2020 i 2021, mimo że nie miała takiego obowiązku. Ich zdaniem domaganie się starszych danych stanowi naruszenie prywatności i jest formą nieuzasadnionego nacisku.

Prawnicy aktorki zwracają również uwagę, że pozew opiera się na błędnym założeniu. "Kwestią nie jest to, czy Jolie potrzebowała pieniędzy - kwestią jest to, że próbowała oddzielić swoje życie i finanse od kontrolującego i znęcającego się nad nią byłego męża. To rozróżnienie robi wielką różnicę" - podkreślają w oświadczeniu cytowanym przez TMZ.

Brad Pitt żąda ujawnienia finansów Angeliny Jolie. Spór o Château Miraval trwa

Z kolei przedstawiciele Brada Pitta utrzymują, że skoro Angelina Jolie sama powołuje się w sądzie na kwestie finansowe jako jeden z powodów sprzedaży udziałów, to jej zarobki z tamtych lat mają znaczenie dla całej sprawy. Według nich aktorka, odmawiając wycofania tych argumentów z postępowania, sama stworzyła podstawy do szczegółowej analizy swoich dochodów.

Mimo że formalnie ich małżeństwo należy już do przeszłości, spór o majątek wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Jeśli strony nie osiągną porozumienia w sprawie ujawnienia dokumentów finansowych, decyzję podejmie sąd. Finał procesu dotyczącego Château Miraval zaplanowano na sierpień 2027 roku.