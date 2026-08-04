Nie żyje Wiesław Królikowski. Ceniony dziennikarz muzyczny, publicysta i współtwórca miesięcznika "Teraz Rock" miał 72 lata. Informację o jego śmierci przekazała redakcja czasopisma, z którym był związany przez blisko trzy dekady.

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Nie żyje Wiesław Królikowski. Współtwórca "Teraz Rocka" miał 72 lata

"Redakcja 'Teraz Rocka' z przykrością zawiadamia o śmierci Wiesława Królikowskiego, który od samego początku, od czasów 'Tylko Rocka', przez blisko trzydzieści lat współtworzył nasze pismo i którego wkładu w kolejne odsłony miesięcznika nie da się przecenić" - napisano na stronie TerazMuzyka.pl.

W pożegnalnym wpisie podkreślono również jego znaczenie dla redakcji i środowiska muzycznego. "Był świetnym, cenionym, lubianym autorem. I za wszystkie te lata, które poświęcił miesięcznikowi, pozostajemy mu wdzięczni" - dodano.

Wiesława Królikowskiego pożegnał również dziennikarz muzyczny Leszek Gnoiński. W swoim wpisie podkreślił jego ogromną wiedzę oraz nieoceniony wkład w dokumentowanie historii muzyki rockowej. "Gdy zacząłem pisać książki, wiele razy sięgałem do jego wywiadów, bo były kopalnią wiedzy. Można było nie lubić stylu pisania Wieśka, ale trzeba mu przyznać, że był chodzącą encyklopedią i wybitnym znawcą rocka" - czytamy na Facebooku.

Nie żyje Wiesław Królikowski. Tak zapisał się w historii polskiego rocka

Wiesław Królikowski przez całe życie zawodowe zajmował się muzyką rockową. Swoją karierę dziennikarską rozpoczął w latach 70., współpracując z magazynami "Jazz" oraz "Magazyn Muzyczny".

W 1991 roku razem z Wiesławem Weissem powołał do życia miesięcznik "Tylko Rock". Pełnił w nim funkcję zastępcy redaktora naczelnego aż do zakończenia wydawania pisma w 2002 roku. Gdy tytuł powrócił na rynek jako "Teraz Rock", ponownie objął stanowisko zastępcy redaktora naczelnego, które sprawował do 2018 roku.

Poza działalnością redakcyjną Królikowski był również autorem wielu publikacji poświęconych polskiej scenie rockowej. W jego dorobku znajdują się m.in. książki "Maanam", dwutomowy "Polski rock. Przewodnik płytowy" oraz biografia "Tadeusz Nalepa. Breakout absolutnie".