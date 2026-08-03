"Odzyskany" trafi do kin 14 sierpnia 2026 roku, a w głównych rolach zobaczymy Filipa Gurłacza i Andrzeja Mastalarza. Premiera filmu przypada na miesiąc trzeźwości. Produkcja opowiadać będzie o trudnej relacji ojca z synem, która naznaczona jest alkoholem i rodzinnymi konfliktami. Marcin Kwaśny, który odpowiada za reżyserię i scenariusz, podkreślił, że fabuła nie jest fikcją, a opiera się na faktycznych wydarzeniach. Jak zaznacza, poprzez film chce dotrzeć do tych osób, które zmagają się z uzależnieniami.

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Michał Kwaśny był uzależniony od alkoholu i seksu. Chce pomóc innym w walce z nałogiem

W związku z premierą filmu Marcin Kwaśny zabrał głos, mówiąc o tym, że od lat jest trzeźwy. Przyznał, że poprzez produkcję chce pomóc innym. "Żyję w trzeźwości 13 lat. Ten film ma przekaz dla osób uzależnionych oraz dla tych, którzy mają wokół siebie takie osoby. Jeśli ten film pomoże komuś wyjść z alkoholizmu, to będzie sukces" - przekazał reżyser.

Kwaśny już wielokrotnie otwarcie mówił o uzależnieniu. W podcaście Filipa Chajzera przyznał, że nałogi przejęły kontrolę nad jego codziennością. Do dziś żałuje tego, co działo się przed laty. Prowadzący zapytał, czy chciałby poznać siebie z tamtych lat. - Nie, byłem chorym człowiekiem. Człowiekiem może nie opętanym, ale na pewno mocno zniewolonym. Tak, to był alkohol, ale nie tylko. Byłem też uzależniony od seksu, pornografii - mówił.

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W dalszej części rozmowy z Filipem Chajzerem aktor przyznał, że krzywdził zarówno innych, jak i sam siebie. - Po prostu czułem się jak marionetka własnych słabości, że już butelka wina codziennie musiała wjechać - przyznał. Najgłębszy kryzys doprowadził jednak do przełomu w życiu Kwaśnego. - I wtedy powiedziałem jedno zdanie, zdanie, które uratowało mi życie. Powiedziałem "Jezusie Chrystusie, jeżeli istniejesz, to mi pomóż, bo ja sobie nie radzę". Od tego czasu bez żadnej wpadki przez 13 lat. - ujawnił.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.