Karolina Gilon stara się na bieżąco informować obserwatorów w mediach społecznościowych o tym, co się u niej dzieje. Obecnie celebrytka skupia się na wychowaniu syna, Franciszka, którego doczekała się z Mateuszem Świerczyńskim. Para często bywa na placach zabaw, spędzając tam czas z pociechą. Ostatni z wypadów przeraził byłą prowadzącą "Love Island", która podzieliła się szokującą historią na Instagramie.
W relacji na Instagramie Gilon opowiedziała o wizycie na placu zabaw, która ją zdenerwowała. Ze względu na to, że pogoda nie sprzyjała, na miejscu była tylko prezenterka z rodziną oraz panowie, którzy nie stronili od alkoholu. - Byliśmy tylko my z rodzinką, z dziadkami. No i tam dwóch pijanych panów. Później do jednego pana przyszła pani z dziećmi i tak przykro się patrzy na takie rzeczy, kiedy są dzieci i pijący rodzic albo w ogóle jakaś osoba bliska, która jest po prostu nawalona. Straszne - komentowała z niesmakiem Gilon. "Kłócili się, bili - dramat. I najbardziej szkoda mi dzieci, które się temu przyglądają. I niestety pewnie często też uczestniczą w tej patologii" - czytamy w napisach, które prezenterka zamieściła na filmiku.
Influencerka zwróciła uwagę na to, co czuć mogą dzieci dotknięte taką sytuacją. - Tylko się zastanawiam, co się dzieje w głowie takiego dziecka, które przygląda się takiemu czemuś z bliska. Ba, tym bardziej jeśli czuję na przykład niebezpieczeństwo związane z tym, bo wiecie, jak ludzie po różnych używkach potrafią być mega agresywni - zauważyła na nagraniu prezenterka.
Karolina Gilon podkreśliła, że wraz z partnerem nie tknęliby alkoholu nawet dla towarzystwa, zaznaczając, że ma świadomość, iż jest odpowiedzialna za dziecko. - My chcemy być w gotowości w każdej chwili, jakby coś się działo, żeby móc dziecku pomóc - zauważyła. - Naprawdę współczuję wszystkim, którzy mają z tym do czynienia i współczuję też ludziom, którzy nie potrafią wygrać z nałogiem, mimo tego, że mają najpiękniejsze, co może być, czyli dzieci - skwitowała celebrytka. "Nie mogę przestać myśleć o tym obrazku z wczoraj, a to pewnie kropla w morzu tego, co się dzieje w domach" - napisała na dodatek nagraniu.