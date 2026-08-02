Fani nie mogą uwierzyć, z kim Doda zapozowała do zdjęcia. "Ikony na zawsze"

Doda dzieli się swoją codziennością z fanami w mediach społecznościowych. Nie dziwi więc, że relacjonowała również weekendową zabawę na weselu znajomych. Piosenkarka brylowała w krótkiej sukience z wyeksponowanym dekoltem. Miała okazję imprezować u boku Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, którzy po 20 latach wrócili do siebie, a także Radka Liszewskiego. Rabczewska opublikowała wspólne zdjęcie, a internauci jednogłośnie ogłosili, że to ikoniczny kadr.

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Doda zapozowała z Michałem Wiśniewskim, Mandaryną i Radkiem Liszewskim. To zdjęcie to hit

Niewątpliwie Wiśniewski i Mandaryna stanowią obecnie najgorętszą parę show-biznesu, a media ciągle rozpisują się o ich powrocie. Wielu cały czas nie dowierza, że wokalista Ich Troje i piosenkarka po dwóch dekadach się zeszli. Zakochani bawili się jednak razem na weselu, na którym pojawili się również Doda oraz Radek Liszewski. Rabczewska opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie, zaznaczając, że uchwyciła ikony, które tworzyły polski show-biznes. "Od 2000 r. do dziś. Icons 4ever ( z ang. ikony na zawsze - przyp. red.). To my tworzyliśmy show-biznes. PS. W końcu jestem najmłodsza w grupie" - czytamy w opisie.

Internauci wpadli w zachwyt, widząc ten kadr, podkreślając wkład całej czwórki w branżę muzyczną. "Na takie zdjęcie warto było czekać!", "Świetne zdjęcie ukazujące piosenki artystów z lat dzieciństwa obecne do dziś", "Prawdziwe legendy na jednym zdjęciu! Show-biznes bez was nie byłby taki sam!", "Jakbym się cofnęła w czasie", "Ekipa mojego dzieciństwa" - pisali w komentarzach pod zdjęciem.

Po rozwodzie z Michałem Wiśniewskim Mandaryna nie zmieniła nazwiska. Wyjawiła, z czego to wynikało

Przed rokiem w Mandaryna udzieliła wywiadu "Vivie!", w którym opowiedziała o swoim nazwisku - nie zmieniła go bowiem po rozwodzie. Dlaczego? - Trochę z lenistwa, trochę nie pomyślałam o tym, trochę wydawało mi się, że to nazwisko jest moje. Chociaż moje panieńskie nazwisko Mandrykiewicz jest takim wyjątkowym nazwiskiem i już się kończy, bo moja siostra ma tak na nazwisko i nie ma już męskiego potomka, więc trochę mi tego nazwiska szkoda - przyznała wówczas piosenkarka. - Ale przede wszystkim moje dzieci mają tak na nazwisko. Skoro moje dzieci mają nazwisko Wiśniewscy, to ja też mam tak na nazwisko. I to była dla mnie taka kropka - dodała, ucinając spekulacje.