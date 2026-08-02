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Zasnęła na wizji. Niebywałe, jak zareagowali widzowie

Dziennikarka Dominique Dillon, która na co dzień pracuje w FOX 13 Memphis, 29 lipca zasnęła na antenie. Internauci bronili jej przed ewentualnymi konsekwencjami, a prezenterka tak odniosła się do sprawy.
Dziennikarka zaliczyła wpadkę i zasnęła na wizji. Internauci stanęli w jej obronie
Fot. Facebook/Dominique Dillon, Instagram/@realestatenorfleet

Wpadki w telewizji na żywo zdarzają się bardzo często, a dziennikarze muszą być na nie przygotowani. Dominique Dillon, która jest prezenterką FOX 13 Memphis, niedawno urodziła dziecko i szybko wróciła do pracy. 29 lipca w sieci pojawiło się nagranie, na którym dziennikarka... zasnęła na wizji. Internauci od razu ruszyli do komentowania, broniąc prezenterki. Ona sama również postanowiła odnieść się do sprawy, publikując zabawne zdjęcie.

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Wpadka prezenterki w amerykańskiej telewizji. Internauci stanęli w jej obronie 

Filmik, na którym widzimy śpiącą Dominique Dillon, odbił się szerokim echem w sieci. Jeden z internautów postanowił pokazać fragment programu, który mogliśmy oglądać na FOX 13 Memphis. Tam reporterka opowiadała o kolejnej sprawie i postanowiła oddać głos do studia. W tym momencie kamery pokazały prezenterkę z zamkniętymi oczami, która ewidentnie ucinała sobie drzemkę. Internauci uważają, że uchwycony kadr został celowo pokazany w telewizji, choć producent z pewnością widział, że Dillon zasnęła.

"To mi wygląda na sabotaż. Dlaczego producent miałby coś takiego zrobić?", "Reżyser był podejrzany... i producent powinien jej coś powiedzieć" - pisali z niezadowoleniem. Wielu broniło Dillon, twierdząc, że poranne zmiany bywają wyczerpujące, a prezenterka ma małe dzieci. "Ona ma dwójkę małych dzieci, okażcie jej trochę wyrozumiałości", "Te poranne zmiany są sporym wyzwaniem. Dajmy jej wsparcie", "Jest mamą dwójki małych dzieci, nie ma co się dziwić" - czytamy w komentarzach. 

 

Dziennikarka zasnęła na wizji. Teraz zabrała głos i żartobliwie się odniosła do sprawy 

Ernie Freeman, który również pracuje w redakcji FOX 13 Memphis, opublikował zdjęcie z Dominique Dillon. Dziennikarka postanowiła zażartować z sytuacji i na fotografii udawała, że śpi. "Skoro 'The Big Show' już się skończyło, czas, żeby Dominique Dillon znów się zdrzemnęła" - napisał żartobliwie Freeman. Prezenterka udostępniła post, odnosząc się do sprawy. "Nie mogli mi nawet dać sygnału. Ale Brittani Dubose z FOX13 mnie wsparła!" - napisała Dillon. 

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