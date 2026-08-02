Helena Englert dała się poznać szerszej publiczności jako aktorka. Widzowie mogli zobaczyć ją na w serialu "Znaki", "Pokusa", "#BringBackAlice" oraz w najnowszych odcinkach "Rodzinka.pl". Głośno było również o tym, że dostała rolę w Teatrze Narodowym, w "Hamlecie" w reżyserii Jana Englerta (aktor, a zarazem ówczesny zastępca dyrektora do spraw artystycznych, został wówczas posądzony o nepotyzm, bo w sztuce, którą reżyserował wystąpiła nie tylko jego córka, ale też żona). Englert próbuje jednak swoich sił nie tylko przed kamerą i na deskach teatralnych, ale też w świecie muzyki. Właśnie wystąpiła podczas tegorocznej odsłony Męskiego Grania.

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Helena Englert na Męskim Graniu

Helena Englert jako wokalistka występuje na scenie pod pseudonimem HELA. Piosenkarka dotychczas wydała cztery single: "Pani domu", "Milcz", "Wszystko na nic" oraz "Przy tobie". Niedawno głośno było o jej występie na Open'erze. Jej występ nie przypadł wszystkim do gustu, wiele osób narzekało, że piosenkarka może na razie pochwalić się zbyt małym dorobkiem, by występować na takiej scenie.

Tymczasem 1 sierpnia HELA wystąpiła na Męskim Graniu. Na oficjalnym instagramowym koncie eventu pojawił się krótki wywiad z piosenkarką, która zdradziła, jak ocenia swoje show. - Czuję się bardzo dobrze. Udało mi się tym razem nie "zaskakać" samej siebie na śmierć, więc jest ok. Ja jestem po prostu mega wdzięczna, że mogę to robić, że przychodzą ludzie, że ktokolwiek zna te piosenki - powiedziała.

Piosenkarka wystąpiła przed publicznością w mocnym makijażu, białym kusym topie i białych bojówkach, które uzupełniały wysokie trampki. Nic dziwnego, że została zapytana o swoją "artystyczną kreację". - Moja kreacja artystyczna jest bardzo prosta, bo to po prostu jestem ja, ale na sterydach. Staram się tą energią zarażać - oby tą pozytywną jednak - ludzi, którzy przychodzą i stoją pod sceną i słuchają - wyznała.

Tak internauci oceniają występ Heleny Englert na Męskim Graaniu

Pod nagraniem, na którym uwieczniono fragment występu Englert, pojawiło się wiele komentarzy. Internauci byli podzieleni. Część chwaliła piosenkarkę. "Świetna jest Hela. Kibicuję jej", "Brawo Helena","Wspaniała" - czytamy. Inni byli bardziej krytyczni. "Takie disco polo na męskim graniu", "Uszy krwawią po prostu", "Tragedia", "Czy mi się wydaje, czy śpiewa z syntezatorem?" - narzekali. A jak wam podobał się występ HELI?