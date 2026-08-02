Joanna Kulig jest utalentowaną aktorką. Widzowie pokochali ją za role w takich produkcjach, jak "O mnie się nie martw", "Ida" czy "Kobieta z...". Zagrała też w oscarowej "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego i oczarowała zagranicznych reżyserów. Gwiazda zaczęła grać w międzynarodowych produkcjach. Mowa o hitach, jak "Zbrodnie pamięci", "Miłość bez ostrzeżenia" oraz "Władcy przestworzy". Niedawno głośno było o Kulig za sprawą jej roli w serialu Netfliksa "Ołowiane dzieci". Okazuje się, że przed 44-latką kolejne duże wyzwanie - wcieli się bowiem w królową popu Britney Spears.

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Joanna Kulig jako Britney Spears

Joanna Kulig zagra Britney Spears w sztuce teatralnej przygotowanej dla Teatru Telewizji TVP. Mowa o sztuce "Britney" Jarosława Murawskiego w reżyserii Eweliny Marciniak. Taką informację przekazano na oficjalnym fanpage'u Teatru Telewizji.

To będzie jeden z najgorętszych tytułów nadchodzącego sezonu. Joanna Kulig wraca na ekrany w zupełnie nowej roli. Aktorka zagra główną postać w nowym spektaklu Teatru Telewizji pod tytułem "Britney". Sztukę napisaną przez Jarosława Murawskiego wyreżyseruje Ewelina Marciniak. Zapowiada się wyjątkowe widowisko

- możemy przeczytać.

Na tym nie koniec, bo opublikowano też pierwszy kadr zapowiadający sztukę. Widzimy na nim Joannę Kulig wystylizowaną w różowe okulary, niebieski kaszkiet (przez lata były to symbole rozpoznawcze piosenkarki) i futro. Cała stylizacja wygląda jak wyjęta z przełomu lat 90. i 00.

Na fotografii aktorka trzyma mikrofon. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Kulig jest piosenkarką i posiadaczką wyjątkowego głosu, a jej umiejętności wokalne mogliśmy podziwiać chociażby we wspomnianej już "Zimnej wojnie". Jak ustaliło Radio Eska, sztuka ma mieć swoją premierę przed końcem roku.

Internauci poruszeni nową rolą Joanny Kulig

Pod wpisem Teatru Telewizji pojawiło się wiele komentarzy. Internauci nie kryją, że są ciekawi zapowiadanej sztuki i niemal zgodnie uznają, że wybór Kulig do roli tytułowej Britney był strzałem w dziesiątkę. "Panią Joannę warto zobaczyć w każdej produkcji!", "Na pewno obejrzę. Bardzo cenię aktorstwo Pani Joanny", "To będzie chyba dobre!" - pisali.