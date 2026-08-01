Dziesięcioosobowy zespół himalaistów wybrał się w góry Karakorum - dokładniej na szczyt Broad Peak. Niestety, 31 lipca w mediach pojawiła się informacja o zejściu lawiny, po którym utracono kontakt z grupą, w której znajdował się jeden z najwybitniejszych himalaistów w historii - Nirmal Purja. Potwierdziły się tragiczne informacje o śmierci wszystkich uczestników ekspedycji. Martyna Wojciechowska opublikowała post, pisząc o "tragicznej karcie w historii himalaizmu".

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Poruszający wpis Martyny Wojciechowskiej. Tak uhonorowała alpinistów, którzy zginęli na Broad Peak

Martyna Wojciechowska postanowiła uhonorować pamięć o dziesięciu himalaistach, którzy zginęli w górach Karakorum. "Tragiczna karta w historii himalaizmu. Nikt ze wspinaczy nie przeżył. Zginęło dziesięć osób. To oficjalne informacje z Karakorum. W czwartek 30.07 na Broad Peaku (8 051 m) na wysokości ok. 6 600 m n.p.m, między obozem II i III zeszła potężna lawina. Znajdowało się tam dziesięciu doświadczonych wspinaczy, uczestników ekspedycji prowadzonej przez legendarnego Nirmala 'Nimsdaia' Purje, który miał na swoim koncie 57 wejść na ośmiotysięczniki, z tego K2 po raz pierwszy w historii zdobyty zimą. Trudno o bardziej doświadczonego lidera. Kilka dni temu obchodził 43. urodziny..." - czytamy w emocjonalnym wpisie podróżniczki.

"Ekspedycje działające na K2 podjęły decyzję o zakończeniu wspinaczki, aby skupić się na poszukiwaniach na Broad Peaku. Wypuszczono też drona, który zarejestrował ciała. Mingma David Sherpa dowodził akcją poszukiwawczą i ratunkową. Dziesięć osób. Za każdą z nich stoi osobna historia, marzenia i bliscy, którzy czekali na szczęśliwy powrót. Niestety tym razem góry nie pozwoliły im wrócić. Myślami jestem z ich bliskimi" - napisała poruszona sytuacją Wojciechowska.

Nirmal Purja był legendą himalaizmu. W 2019 roku pobił niebywały rekord

Nirmal Purja w 2019 r. zszokował środowisko himalaistów, gdy w rekordowym czasie 189 dni wspiął się na 14 najwyższych szczytów świata. Wszystko zostało uwiecznione w dokumencie nakręconym przez Netfliksa - "14 szczytów: nic nie jest niemożliwe". Ostatecznie jego rekord został pobity w 2023 roku. Pruja na dziewięć dni przed śmiercią stanął na szczycie Gasherbrum II, gdzie dotarł bez tlenowego wsparcia.