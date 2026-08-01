Grafiki Damięckiej z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego wywołały lawinę emocji. "Doskonałe i przerażające"

1 sierpnia obchodzimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W 1944 roku o godzinie 17.00 na rozkaz komendanta głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" rozpoczęła się jedna z największych akcji zbrojnych podziemia w okupowanej Europie. Co roku do dziś ten dzień jest w wyjątkowy sposób upamiętniany, nie tylko przez polityków, ale i artystów. Do tego grona należy Matylda Damięcka, która opublikowała serię nowych grafik z tej okazji.

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"Przerażające". Tak fani zareagowali na nowe grafiki Matyldy Damięckiej

Matylda Damięcka słynie ze swojej internetowej działalności, która opiera się na publikowaniu wymownych grafik, za pomocą których artystka komentuje rzeczywistość i przekazuje swój światopogląd. Tym razem Matylda Damięcka opublikowała serię grafik z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wśród nich widać rysunek dzisiejszej Warszawy, która jest wzniesiona na grobach ofiar poległych podczas powstania, jest też pomnik Powstańca z podpisem "Bawiłem się w wojnę" i skreślonym słowem "bawiłem". Uwagę zwraca również hasło "Wo_na", w którym wystarczy wstawić jedną literę, żeby całkowicie odmienić znaczenie.

"Powstanie". Pamiętamy? - napisała krótko Matylda Damięcka w opisie do swoich grafik.

Internauci natychmiast ruszyli do komentowania. Widać wyraźnie, że grafiki zaprezentowane przez Matyldę Damięcką bardzo ich poruszyły. Docenili jej artystyczną wizję i przekaz. "Bezapelacyjnie dzielna sztuka - etyczna, filozoficzna, bezcenna, genialna", "Ile wartościowego przekazu! Sztuka", "Genielane", "Doskonałe i przerażające", "Pani jest genialna w swojej twórczości przekazu", "Ciary Matylda", "Jakie to mocne i piękne", "Jak zawsze przerażająco w punkt" - pisali.

Matylda Damięcka chętnie tworzy ilustracje na różne tematy. Ze wszystkiego czerpie inspiracje

Matylda Damięcka regularnie publikuje różnego typu grafiki. W ostatnim czasie inspiracją do nowej twórczości stała się dla niej nawet fala upałów, która przechodziła przez Europę i dotknęła również Polskę. Artystka jednak nie pouczała, jak zachować się w czasie upałów, a podeszła do tematu z humorem. "Lubię dźwięk skwierczących ludzi o poranku" - mogliśmy przeczytać na ilustracji, na której widać było uśmiechnięte słońce. Na kolejnej grafice to samo słońce strzelało laserami z oczu, a na innej obok podpisu "ZŁOŃCE" miało diabelskie czerwone rogi. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.