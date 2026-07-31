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Nie żyje uczestnik programu "Zakup w ciemno". Produkcja przekazała smutną informację

Nie żyje uczestnik jednego z najpopularniejszych programów TTV. Produkcja "Zakupu w ciemno" poinformowała w mediach społecznościowych o odejściu Artura Skały.
Nie żyje uczestnik programu 'Zakup w ciemno'
Fot. kadr z programu 'Zakup w ciemno'/TTV

"Zakup w ciemno" to jeden z najpopularniejszych programów stacji TTV, w którym uczestnicy, jak sugeruje sam tytuł, kupują w ciemno palety ze zwrotami towarów. Nie brakuje emocji w związku z licytacjami, a format doczekał się już siedmiu sezonów. Najpopularniejszymi uczestnikami są: Iwona "Marivo "Chęcińska, Julia i Robert Pawłowscy oraz Mateusz "Łysy" Ławniczuk. W drugiej odsłonie "Zakupu w ciemno" mogliśmy oglądać Artura Skałę. Produkcja programu 30 lipca przekazała smutną informację o śmierci uczestnika.

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Nie żyje uczestnik "Zakup w ciemno". Artur Skała pożegnany przez produkcję programu

Na relacji na Instagramie programu pojawiło się czarno-białe zdjęcie Artura Skały. Tak produkcja "Zakupu w ciemno" zapamiętała uczestnika drugiego sezonu. "Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Artura Skały. Mieliśmy przywilej poznać Artura podczas realizacji programu 'Zakup w ciemno'. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek odważny, autentyczny, pełen humoru i pasji, który zdecydował się podzielić z naszymi widzami fragmentem swojego życia i historii" - czytamy w poruszający wpisie. "Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i wszystkim, którzy mieli szczęście go poznać" -  dodano na koniec. Nie wiadomo jednak, co się wydarzyło, gdyż produkcja nie przekazała takich informacji. 

Uczestnik "Zakup w ciemno" zaginął kilka dni wcześniej

Kilka dni wcześniej w mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym bliscy zaalarmowali, że Artur Skała zaginął. Mężczyzna wyszedł z domu w Zaczerniu i udał się do pracy, gdzie ostatecznie nie dotarł, a ślad po nim zaginął. "Zaginął Artur Skała lat 47. Ostatni raz był widziany 27.07 około godziny 7:00 w domu w Zaczerniu z którego wyszedł do pracy ale tam nie dotarł. Od tego czasu nie ma z nim żadnego kontaktu. Telefon jest wyłączony, do tej pory nie wrócił do domu" - pisano wówczas w poście na Facebooku. Później we wpisie pojawiła się aktualizacja, poprzez którą poinformowano, że uczestnik "Zakupu w ciemno" został odnaleziony. 

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