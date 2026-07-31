Dominika Serowska i Marcin Hakiel doczekali się syna, Romea, a już niedługo na świat przyjdzie ich druga pociecha. Z tej okazji 29 lipca gościli w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiedzieli o powiększeniu rodziny. Problemem okazały się wypowiedzi tancerza, który nie ukrywał, że chciałby mieć kolejne dzieci i nie rozumie, dlaczego niektórzy nie decydują się na sprowadzenie na świat potomstwa. Wspomniał również o... przebijaniu prezerwatywy, co spotkało się ze stanowczą reakcją prawniczki, która zaznacza, że takie praktyki to przestępstwo.

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Dominika Serowska zaznaczyła, że nie chce mieć już więcej dzieci. - Nie, nie, jesteśmy na półmetku - odparł na to Marcin Hakiel. Tancerz wywołał niesmak również słowami na temat bezdzietnych osób. - Ja nie rozumiem ludzi, którzy decydują się na życie singla czy takiej mody, że zamiast dzieci to psy mają, ale nie krytykuję - stwierdził na antenie. Dalej nie było jednak lepiej, gdyż brnął w to, że chce mieć kolejne dziecko. - Ja naprawdę głównie się śmieję, że ja nie planowałam tego drugiego dziecka, ale on zaplanował jednak, więc obawiam się, co będzie dalej - komentowała Serowska. - Są takie metody, że te systemy zabezpieczające się tak przekłuwa. Ciach i masz! - wypalił wtem Hakiel.

Komentarz tancerza na temat dziurawienia prezerwatyw wywołał burzę, a do sprawy odniosła się również dr Joanna Machlańska, znana w sieci jako "adwokatkaodkarnego" - prawniczka, która specjalizuje się w prawie karnym. Opublikowała post na Instagramie, odnosząc się do sprawy. "Panie Marcinie, to jest przestępstwo" - podkreśliła na wstępie.

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W dalszej części wpisu prawniczka wskazała konkretne artykuły z kodeksu karnego. "Kodeks karny, art. 197. par. 1. Kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Przekłuwanie prezerwatywy (tak samo jej zdjęcie w trakcie stosunku) może być uznane za doprowadzenie do obcowania płciowego podstępem, ponieważ druga strona zgodziła się na stosunek z zabezpieczeniem" - czytamy we wpisie.

"Podstęp w tym kontekście definiuje się m.in. jako doprowadzenie osoby do wyrażenia zgody na stosunek przez wprowadzenie w błąd. Jeśli użycie nieuszkodzonej prezerwatywy jest warunkiem zgody na współżycie (partnerka nie wyraża zgody na stosunek bez zabezpieczenia), to ten warunek należy traktować jako istotny, co oznacza, że osoba stosująca takie metody może odpowiadać za zgwałcenie za pomocą podstępu" - dowiadujemy się od prawniczki. Ekspertka zwróciła także uwagę na zjawisko "stealthingu", czyli celowego ściągnięcia prezerwatywy w czasie stosunku bez wiedzy lub zgody partnera.

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