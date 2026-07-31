Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk byli oskarżeni o gwałt na dwóch kobietach, do którego miało dojść w 2024 roku w Katowicach. Sprawą zajęła się wówczas prokuratura, a sąd wydał w niej wyrok jeszcze w grudniu 2025 roku. Dziennikarze motoryzacyjni zostali wtedy uniewinnieni. Prokuratura złożyła jednak apelację, przez co ponownie w lipcu 2026 roku sąd pochylił się nad oskarżeniami wobec Kornackiego i Mikiciuka. 30 lipca wyrok stał się oficjalnie prawomocny. Prawnik dziennikarskiego duetu podsumował sprawę w mediach społecznościowych.

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Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk uniewinnieni. "Sprawiedliwości stało się zadość"

"Chcemy po pierwsze wrócić do domu, do rodziny. Odetchnąć głębiej i zastanowić się nad tym, co będzie dalej, bo ta sprawa nas niestety dosyć mocno wystygmatyzowała. Chcemy się tego wszystkiego wyzbyć i wrócić do normalnego życia, do normalnej pracy. Mam nadzieję, że będzie nam dane" - skomentowali w rozmowie z "Faktem" Kornacki i Mikiciuk już po usłyszeniu prawomocnego wyroku.

"Sąd Apelacyjny w Katowicach właśnie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego uniewinniający Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka. Wyrok jest prawomocny. Nasi Klienci są niewinni, co mówiliśmy od początku. Sprawiedliwości stało się zadość" - poinformował adwokat Jakub Wende na platformie X.

Programy Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka zniknęły z telewizji

Przypomnijmy, że wraz z pojawieniem się kontrowersji wokół dziennikarzy, programy z ich udziałem zniknęły z ramówki TVN Turbo. Mowa tu o popularnych, motoryzacyjnych show - "Automaniaku" oraz "Zakupie kontrolowanym", które były prowadzone przez Kornackiego i Mikiciuka od lat. "Współpraca nad realizacją bieżących odcinków programów z udziałem osób zaangażowanych w sprawę zostanie wstrzymana do momentu jej wyjaśnienia" - przekazało w marcu bieżącego roku biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery. Obecnie nie wiadomo jeszcze, czy oraz kiedy programy wrócą na antenę.