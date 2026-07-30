Byli oskarżeni o gwałt. Zapadł ostateczny wyrok sądu

Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk to dziennikarze stacji TVN Turbo, którzy byli znani z programów motoryzacyjnych. Głośno zrobiło się o nich w 2024 roku, gdy Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ oskarzyła ich o zgwałcenie dwóch kobiet w wieku 26 i 34 lat. Kobiety miały być pod wpływem alkoholu, a do zdarzenia miało dojść w Katowicach. Gdy sprawa wyszła na jaw, zostali zawieszeni przez stację TVN. Dziennikarz cały czas zaprzeczali zarzutom i zapewniali, że są niewinni. Teraz usłyszeli ostateczny wyrok sądu.

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Dziennikarze TVN Turbo usłyszeli wyrok. To koniec ich sprawy

Sprawa dziennikarzy mogła zakończyć się już w grudniu 2025 roku. To wtedy Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok uniewinniający, który jednak nie spodobał się prokuraturze. Ta zdecydowała się złożyć apelację. 30 lipca sprawie przyjrzał się Sąd Apelacyjny w Katowicach i utrzymał wyrok pierwszej instacji. Oznacza to, że wyrok stał się prawomocny, a Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk zostali uniewinnieni.

Gdy dziennikarze usłyszeli ostateczny wyrok, nie kryli emocji. Teraz najważniejsze jest dla nich to, by wrócić do codziennego życia. "Chcemy po pierwsze wrócić do domu, do rodziny. Odetchnąć głębiej i zastanowić się nad tym, co będzie dalej, bo ta sprawa nas niestety dosyć mocno wystygmatyzowała. Chcemy się tego wszystkiego wyzbyć i wrócić do normalnego życia, do normalnej pracy. Mam nadzieję, że będzie nam dane" - powiedzieli w rozmowie z "Faktem".

Adam Kornacki starał się wrócić do mediów

Jeszcze zanim zapadł prawomocny wyrok w sprawie dziennikarzy, Adam Kornacki zapowiadał już na Instagramie swój nowy program - "AutoZakup Adama Kornackiego". Format miał się pojawić na Youtubie dziennikarza oraz w ramówce stacji Tele5.

"W ostatnich miesiącach otrzymałem tysiące wiadomości od widzów, którzy pragnęli oglądać to, z czym od zawsze jestem kojarzony. Zakup samochodu to dla każdego ważne wydarzenie. Jestem dumny z tego, że mogę być częścią tego procesu, pomagając moim widzom w podjęciu ważnych motoryzacyjnych decyzji oraz spełnianiu ich motoryzacyjnych marzeń" - przekazał w poście na Instagramie Kornacki. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.