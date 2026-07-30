Iga Cembrzyńska nie żyje. Miała 87 lat

W czwartek, 30 lipca, media obiegła smutna wiadomość o śmierci Igi Cembrzyńskiej. Legendarna aktorka, piosenkarka, scenarzystka, reżyserka, a nawet kompozytorka zmarła w wieku 87 lat. O jej śmierci poinformował ksiądz Andrzej Luter. We wpisie na Facebooku napisał, że aktorka "odeszła do swojego Andrzeja", czyli zmarłego męża, Andrzeja Kondratiuka.

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Zmarła Iga Cembrzyńska. Miała 87 lat

"Odeszła. Do swojego Andrzeja, i do jego brata Janusza. Dziś zmarła IGA CEMBRZYŃSKA, wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo! Żal ogromny" - napisał duchowny w facebookowym wpisie.

Pod wpisem księdza natychmiast posypały się komentarze, których poruszyła wiadomość o śmierci atystki. "Ogromny smutek", "Ależ strata, współczuję rodzinie i bliskim", "Wspaniała", "Wielki smutek i żal", "Żal ogromny", "Ależ smutek" - pisali internauci.

Kim była Iga Cembrzyńska?

Iga Cembrzyńska naprawdę nazywała się Maria Elżbieta Cembrzyńska i przyszła na świat 2 lipca 1939 roku w Radomiu. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W czasie studiów zmieniła imię na Iga, nawiązując tym samym do Igi Mayr, która była jej aktorską inspiracją. Po studiach debiutowała w Teatrze Telewizji i znalazła zatrudnienie w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Wcieliła się tam m.in. w Annę w spektaklu "Dla miłego grosza", w Zosię w "Weselu", a także w Ałłę w "Kolumbach".

Jej pierwszą rolą w filmie była księżniczka Emina w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" w 1964 roku. Jednocześnie zaczęła robić karierę wokalną - odebrała bowiem trzecią nagrodę w kategorii "Piosenka kabaretowo-rozrywkowa" za utwór "Intymny świat". na 2. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Rok później znów zaśpiewała w Opolu, tym raze mz Bohdanem Łazuką i też została nagrodzona. Razem zaśpiewali utwór "W siną dal". Zagrała też w filmie "Salto" i "Podziemny frony". Od tego czasu jej kariera potoczyła się błyskawicznie, a na jej koncie pojawiły się takie produkcje, jak: "Stawka większa niż życie", "Komedia z pomyłek", "Piąta rano", "Hydrozagadka", "Pełnia", "Słodkie oczy" czy "Panna z mokrą głową". Patrząc na filmografię Igi Cembrzyńskiej, można dostrzec, że pracowała bez wytchnienia - w każdym roku pojawiały się filmy z jej udziałem. Po raz ostatni przed kamerą stanęła w 2005 roku. Wtedy zagraław "Na dobre i na złe".