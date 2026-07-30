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George i Amal Clooney ewakuowani z powodu pożaru we Francji. "Nie wiemy, czy nasz dom przetrwa"

George i Amal Clooney musieli opuścić swoją posiadłość znajdującą się na południu Francji. Powodem ewakuacji są pożary, które rozprzestrzeniły się m.in. w tej części kraju.
George i Amal Clooney ewakuowani z powodu pożaru we Francji
George i Amal Clooney ewakuowani z powodu pożaru we Francji, EastNews, Fot. REUTERS/Manon Cruz

Francja mierzy się obecnie z ogromnym żywiołem. 22 lipca wybuchł pożar w departamencie Żyronda na południowym zachodzie Francji, który strawił już 42 tys. hektarów. Strażacy walczą również z ogniem w okolicach Marsylii w departamencie Var na południu Francji. George i Amal Clooney, którzy na co dzień mieszkają tej okolicy, z powodu żywiołu musieli opuścić swoją posiadłość. Słynna para wystosowała list do burmistrza miejscowości Brignoles, gdzie znajduje się ich dom.

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George i Amal Clooney nie wiedzą, czy ich dom we Francji przetrwa pożar

"Na tę chwilę nie mamy pojęcia, czy nasz piękny dom przetrwa ten straszny czas" - przekazał George Clooney w liście do burmistrza miasta. "Gdy ewakuujemy się z Brignoles, chcemy podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy nadzieję, że ty oraz mieszkańcy naszego miasta jesteście bezpieczni. Po drugie, Amal i ja jesteśmy zdeterminowani, by - bez względu na to, co stanie się z naszą miejscowością - pozostać częścią tej społeczności i pomóc jej stanąć na nogi" - możemy przeczytać. "Kochamy Brignoles i naszych przyjaciół, którzy tam mieszkają" - dodał na koniec aktor.

W wyniku pożarów w departamencie Var spłonęło już ponad 4,5 tys. hektarów terenu. Z kolei w wyniku żywiołu, który opanował południowy zachód kraju, ewakuowano już ponad 220 tys. osób. W całej Francji swoje domy musiało opuścić ponad 250 tys. mieszkańców. 25 lipca francuska żandarmeria zatrzymała 32-letniego mężczyznę podejrzanego o spowodowanie kilku pożarów w okolicach Marsylii. Jak przekazał prokurator Bordeaux, ogień w Żyrondzie prawdopodobnie pojawił się przypadkiem na skutek użycia podkaszarki przez robotników oczyszczających teren przy linii wysokiego napięcia.

Pożary dotknęły też inne europejskie kraje

Nie tylko Francja zmaga się obecnie z pożarami. Z żywiołem mierzą się również Hiszpania, Portugalia i Włochy. Niezwykle trudna sytuacja jest m.in. w regionie Madrytu w prowincjach Avila i Toledo, gdzie ogień strawił już ok. 77 tys. hektarów. Władze Hiszpanii ewakuowały niemal 80 tys. osób.

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