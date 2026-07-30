Francja mierzy się obecnie z ogromnym żywiołem. 22 lipca wybuchł pożar w departamencie Żyronda na południowym zachodzie Francji, który strawił już 42 tys. hektarów. Strażacy walczą również z ogniem w okolicach Marsylii w departamencie Var na południu Francji. George i Amal Clooney, którzy na co dzień mieszkają tej okolicy, z powodu żywiołu musieli opuścić swoją posiadłość. Słynna para wystosowała list do burmistrza miejscowości Brignoles, gdzie znajduje się ich dom.
"Na tę chwilę nie mamy pojęcia, czy nasz piękny dom przetrwa ten straszny czas" - przekazał George Clooney w liście do burmistrza miasta. "Gdy ewakuujemy się z Brignoles, chcemy podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy nadzieję, że ty oraz mieszkańcy naszego miasta jesteście bezpieczni. Po drugie, Amal i ja jesteśmy zdeterminowani, by - bez względu na to, co stanie się z naszą miejscowością - pozostać częścią tej społeczności i pomóc jej stanąć na nogi" - możemy przeczytać. "Kochamy Brignoles i naszych przyjaciół, którzy tam mieszkają" - dodał na koniec aktor.
W wyniku pożarów w departamencie Var spłonęło już ponad 4,5 tys. hektarów terenu. Z kolei w wyniku żywiołu, który opanował południowy zachód kraju, ewakuowano już ponad 220 tys. osób. W całej Francji swoje domy musiało opuścić ponad 250 tys. mieszkańców. 25 lipca francuska żandarmeria zatrzymała 32-letniego mężczyznę podejrzanego o spowodowanie kilku pożarów w okolicach Marsylii. Jak przekazał prokurator Bordeaux, ogień w Żyrondzie prawdopodobnie pojawił się przypadkiem na skutek użycia podkaszarki przez robotników oczyszczających teren przy linii wysokiego napięcia.
Nie tylko Francja zmaga się obecnie z pożarami. Z żywiołem mierzą się również Hiszpania, Portugalia i Włochy. Niezwykle trudna sytuacja jest m.in. w regionie Madrytu w prowincjach Avila i Toledo, gdzie ogień strawił już ok. 77 tys. hektarów. Władze Hiszpanii ewakuowały niemal 80 tys. osób.