Henryk Gęsikowski w 1974 r. ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L.Schillera w Łodzi. Od ponad 50 lat był związany ze Szczecinem, gdzie występował w Teatrze Współczesnym i Teatrze Polskim. Miał na koncie role w takich produkcjach jak "07 zgłoś się", "Ballada o ścinaniu drzewa" czy "Taxi A". 29 lipca media obiegła smutna informacja o śmierci cenionego aktora.

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Henryk Gęsikowski nie żyje. Jest żegnany przez artystyczne środowisko

Przedstawiciele ZASP Szczecin opublikowali post w mediach społecznościowych, żegnając Gęsikowskiego. "Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi i przyjaciela, Henryka Gęsikowskiego. Odszedł wybitny aktor, reżyser i człowiek, który przez ponad pięć dekad z pasją i oddaniem współtworzył życie artystyczne Szczecina. Pozostawił po sobie nie tylko bogaty dorobek sceniczny, ale przede wszystkim pamięć o serdeczności, życzliwości i niezwykłej obecności w środowisku teatralnym - napisali.

"Henryk Gęsikowski był związany z Teatrem Współczesnym i Teatrem Polskim w Szczecinie, współtworzył Teatr Krypta oraz przez wiele lat angażował się w rozwój kultury i działalność artystyczną miasta. W ubiegłym roku mieliśmy zaszczyt wspólnie świętować Jego 50-lecie pracy artystycznej. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim, których dotknęła ta bolesna strata, składamy najszczersze wyrazy współczucia. Henryku, dziękujemy za wspólne chwile, Twoją życzliwość i wszystko, co pozostawiłeś po sobie. Żegnaj, Przyjacielu" - czytamy w emocjonalnym poście

Internauci żegnają Henryka Gęsikowskiego. "A tak niedawno się ściskaliśmy"

Pod postem ZASP w Szczecinie prędko pojawiło się wiele komentarzy zasmuconych internautów. Fani oraz znajomi Gęsikowskiego zabrali w nich głos. "Wielki smutek", "Jakże przykro. Wyrazy serdecznego współczucia bliskim", "A tak niedawno się ściskaliśmy Heniu. Jestem zaskoczona i smutna. Składam rodzinie kondolencje", "Bardzo przykra wiadomość... Nie chce mi się wierzyć, spotkaliśmy się kilka dni temu przypadkiem, miał jechać do Zakopanego...", "Żegnaj Heniu" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.