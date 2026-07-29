29 lipca Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, poinformował, iż Dorota R. usłyszała w poniedziałek 27 lipca zarzuty w związku z toczącym się w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie postępowaniem przygotowawczym. Wiadomo już, co może grozić wokalistce w głośnej sprawie o złamanie art. 130 ustawy Prawa farmaceutycznego.

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Dorota R. z zarzutami. Prokurator ujawnił, że do niczego się nie przyznała

"Ogłoszono podejrzanej Dorocie R. zarzut o to, że w okresie od 7 maja 2025 r. do 3 czerwca 2025 r. na portalu społecznościowym "X" przypisywała właściwości produktów leczniczych wprowadzanych do obrotu produktów o nazwie Doda D’eau Mega Colostrum 60 kapsułek oraz Doda D’eau Foods Hashi Gummies, (...) zapewniając w materiale audiowizualnym że są to produkty leczące przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy - chorobę Hashimoto a także innych schorzeń dotyczących zaburzeń funkcjonowania gruczołu tarczycy - pomimo że produkty te nie spełniają wymogów określonych w ustawie, tj. o czyn z art. 130 Ustawy Prawo farmaceutyczne" - poinformowano w oświadczeniu prokuratury.

Podejrzana nie przyznała się przy tym do zarzutów oraz "złożyła wyjaśnienia i wnioski o przeprowadzenie dowodów". Prokurator ujawnił również, ile może wynieść w tym przypadku kara. "Czyn z art. 130 Ustawy Prawo farmaceutyczne zagrożony jest karą grzywny w systemie stawek dziennych od 10 do 540 stawek, gdzie stawka dzienna może wynosić od 10 do 2000 zł, co daje szerokie ogólne widełki sądowe" - przekazano w komunikacie.

Tak piosenkarka promowała w 2025 roku suplementy

Na publikowanych w mediach społecznościowych nagraniach Dorota R. twierdziła otwarcie, że jej suplementy w formie żelków mogą zastąpić leki i pomóc np. w leczeniu tarczycy. - Wiele lat temu zdiagnozowano u mnie Hashimoto. Nie wzięłam ani jednego leku, postanowiłam wyleczyć się tylko i wyłącznie metodą niekonwencjonalną, a właściwie jedyną skuteczną moim zdaniem: bardzo zdrową dietą i suplementami - komentowała wówczas na jednym z filmików. Piosenkarka podkreślała, że udało jej się "zaleczyć" tarczycę i chce "pomóc" wszystkim kobietom, które zmagają się z tym problemem.