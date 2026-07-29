29 lipca media obiegła przykra wiadomość. Nie żyje Vincent Belorgey, znany na całym świecie jako DJ Kavinsky. Francuski producent muzyczny i twórca kultowego utworu "Nightcall" miał 50 lat. Jego ciało zostało znalezione we wtorek wieczorem (28 lipca) w mieszkaniu znajdującym się w 18. dzielnicy Paryża.

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DJ Kavinsky nie żyje. Prokuratura prowadzi śledztwo, pojawiły się pierwsze ustalenia dotyczące śmierci 50-latka

Według informacji przekazanych przez francuskie media, służby zostały powiadomione przez zaniepokojonego sąsiada, który od dłuższego czasu nie widział artysty. Po przybyciu na miejsce ratownicy około godziny 22:30 stwierdzili zgon muzyka.

Paryska prokuratura wszczęła postępowanie mające wyjaśnić okoliczności śmierci. Jak podają lokalne media, w mieszkaniu nie znaleziono śladów wskazujących na udział osób trzecich. "Wszczęto dochodzenie w sprawie przyczyn zgonu, ratownicy nie znaleźli na miejscu zdarzenia żadnych podejrzanych przedmiotów. Śledztwo jest w toku" - poinformowała prokuratura cytowana przez "Libération".

Nieoficjalnie francuskie media, w tym "Le Figaro", podają, że przyczyną śmierci mógł być udar mózgu. Według doniesień Kavinsky w ostatnich dniach skarżył się na silne bóle głowy. Informacje te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone.

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