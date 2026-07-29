Jared Leto ma na koncie Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w filmie "Witaj w klubie", a także liczne sukcesy z zespołem Thirty Seconds to Mars. Teraz o celebrycie jest głośno nie ze względu na jego osiągnięcia, a oskarżenia o przestępstwa. Kobiety, które nakłaniał do współżycia, miały być w tamtym czasie nastolatkami. Relacje rzekomych skrzywdzonych pojawiły się w dokumencie BBC "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret".

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Jared Leto oskarżony o przestępstwa. Przedstawiono historie dziesięciu kobiet

Jedna z kobiet relacjonowała w dokumencie BBC, że do napaści miało dojść w łazience w motelu, gdy miała 17 lat. Kolejna przyznała, że dostała od muzyka groźby o charakterze seksualnym, gdy jako 19-latka została sama z gwiazdorem w pokoju hotelowym. Inna kobieta wyznała, że pomiędzy nią a aktorem doszło do zbliżenia, gdy miała 17 lat. Według prawa stanu Kalifornia było to nielegalne, gdyż wiek zgody wynosi tam 18 lat, ale Leto miał zbagatelizować rozmowę o jej wieku.

Czwarta z kobiet, która zabrała głos w dokumencie, opowiedziała o tym, że doświadczyła ze strony gwiazdora wielomiesięcznego groomingu (manipulacji w celu zdobycia zaufania, co ma doprowadzić do wykorzystania), gdy miała 16 lat. Muzyk miał wykorzystać swoją uprzywilejowaną pozycję, dzwoniąc do niej i miał prowadzić rozmowy o charakterze seksualnym. Na dodatek miał rzekomo przynajmniej raz proponować jej zbliżenie. Kobieta miała otrzymać od Leto umowę o zachowaniu poufności (NDA), ale odmówiła jej podpisania. Kolejna z kobiet przyznała, że jako 14-latka usłyszała sprośny komentarz od muzyka na temat swojego biustu. Później Leto polecił ochroniarzowi, by ten zaprowadzić ją za kulisy festiwalu muzycznego.

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Kobiety, które zabrały głos w dokumencie, miały styczność z z piosenkarzem w latach 2002-2016 - wówczas był on już dojrzałym mężczyzną, gdyż miał około 30-40 lat. Wokalista wielokrotnie miał mówić, że "wiek to tylko liczba". Obecnie Jared Leto ma 54 lata. - To było 25 lat temu… Uszło mu to na sucho - komentowała jedna z kobiet. BBC podkreśliło, że zweryfikowało relacje pań, które opowiedziały o sprawie - reporterzy mieli okazję zobaczyć zdjęcia, wiadomości i porozmawać z bliskimi oskarżających muzyka.

W dokumencie BBC znalazły się również wypowiedzi dwóch mężczyzn, którzy mieli okazję współpracować zespołem Thirty Seconds to Mars. Twierdzą, że Leto zapraszał za kulisy nastolatki i zachowywał się wobec nich niestosowne. - Myślę, że wszyscy uważali, że różnica wieku była zdecydowanie zbyt duża - mówił jeden z mężczyzn. Sam muzyk nie odniósł się do zarzutów.

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Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.