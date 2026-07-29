Elżbieta Wojnowska dała się poznać Polkom i Polakom jako uzdolniona piosenkarka i kompozytorka. Publiczność pokochała ją między innymi za piosenkę "Zaproście mnie do stołu". O artystce od jakiegoś czasu było cicho. Wszystko dlatego, że zmagała się z chorobą onkologiczną. Okazuje się, że 78-letnia twórczyni potrzebuje teraz pomocy.

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Elżbieta Wojnowska potrzebuje pieniędzy na leczenie

O tym, że Elżbieta Wojnowska jest w trudnej sytuacji życiowej, poinformowała za pomocą mediów społecznościowych Polska Fundacja Muzyczna. Na oficjalnym fanpage'u organizacji pojawił się wpis, w którym poinformowano, że w następstwie choroby onkologicznej Wojnowska ma "duże problemy dentystyczne". Podkreślono, że emerytura wokalistki jest zbyt skromna, aby w pełni opłacić potrzebne leczenie. Liczy się więc każda, nawet najmniejsza pomoc finansowa.

Leczenie trwa, ale jest zbyt kosztowne w zestawieniu z emerytalnymi przychodami. Dlatego przyjaciele starają się pomagać poufnie Eli, w naszej Fundacji utworzyliśmy specjalne dla niej konto, na którym od chętnych pojawia się przyjacielskie wsparcie. Aktualnie gromadzimy budżet na drugi etap leczenia latem, trzeci jest planowany jesienią

- napisano. We wspomnianym wpisie opublikowano też numer konta bankowego, na które można przelewać środki, by wspierać leczenie Wojnowskiej. "Numer konta publikujemy dla tych, którzy zechcą wesprzeć koszty skomplikowanego leczenia. Przyjaciołom Elżbiety zależy, by ją jeszcze usłyszeć na scenie, a to marzenie zależy od sukcesu prowadzonego leczenia, na które Fundacja pomaga zgromadzić środki finansowe" - czytamy.

Kim jest Elżbieta Wojnowska?

Elżbieta Wojnowska to nie tylko piosenkarka i kompozytorka, ale także aktorką i pedagożką. Debiutowała na scenie jako 12-latka. To wówczas w Teatrze Dramatycznym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie zagrała Nel w adaptacji powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy".W 1973 wystąpiła na festiwalu FAMA w Świnoujściu, a w roku 1974 na XI Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie oraz XII Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, zdobywając główne nagrody za interpretację utworu "Zaproście mnie do stołu".

Porównywano ją do Edith Piaf, Ewy Demarczyk, a także do niemieckich wielkich aktorek-śpiewaczek. Zasłynęła, śpiewając wiersze współczesnych polskich poetów, m.in. Wojaczka, Poświatowskiej, Różewicza, Osieckiej oraz utworów takich klasyków, jak Norwida, Wyspiańskiego, Brechta czy Szekspira.