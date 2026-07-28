Zmarł Andrzej Komorowski. Psycholog był znanym ekspertem telewizyjnym

Informację o śmierci Andrzeja Komorowskiego przekazał we wtorek 28 lipca minister i Koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak. "Bardzo smutna wiadomość o śmierci Andrzeja Komorowskiego, psychologa, autora książek, wiceprezesa Radia dla Ciebie na przełomie wieków, dobrego człowieka, który pomagał wielu ludziom. Wyrazy serdecznego współczucia dla rodziny. Cześć Jego Pamięci!" - napisał w poruszającym wpisie polityk. Andrzej Komorowski miał 75 lat.

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Andrzej Komorowski nie żyje. Cenionego psychologa żegnają internauci

Komorowski przez lat dał się poznać jako doświadczony psycholog, doradca rodzinny, terapeuta i seksuolog kliniczny. Miał przy tym na swoim koncie wiele publikacji oraz m.in. książkę "Miłość ci wszystko wypaczy", na temat tytułowej miłości i uczuć. Specjalista wielokrotnie pojawiał się również w mediach w roli eksperta - wielokrotnie można było słuchać jego wypowiedzi w programach TVP, TVN, Polsatu czy Canal+.

Pod wzruszającym postem Tomasza Siemoniaka w mediach społecznościowych prędko pojawiły się komentarze internautów. "Smutna wiadomość. Kondolencje dla rodziny", "Bardzo mi przykro, tak bardzo go ceniłam. Współczucie dla bliskich", "Przykro, taki wspaniały człowiek. Pamiętam jego ciepły, radiowy głos. Wyrazy współczucia dla całej rodziny, bliskich i przyjaciół" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Andrzej Komorowski związany był również z Polskim Radiem

Andrzej Komorowski ukończył studia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował m.in. w Zakładzie Kobiet i Rodzin oraz w Zakładzie Humanizacji Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Był także doradcą Danuty Wałęsy w zakresie polityki dotyczącej osób z niepełnosprawnościami. Praca w mediach była nieodłącznym elementem jego kariery. Artykuły jego autorstwa ukazywały się m.in. na łamach "Pani" i "Twojego Stylu". Oprócz tego miał swoje audycje w Programie I Polskiego Radia i przez pewien czas pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego i wiceprezesa Radia dla Ciebie.