Nie jest tajemnicą, że Anna Lewandowska ma niezwykle napięty grafik. W ostatnim czasie do wielu obowiązków dołożyła sobie również przygotowania do maratonu fitness HYROX. Trenerka 27 lipca poinformowała jednak, że intensywne treningi zeszły obecnie na drugi plan. "Nie tak wyobrażałam sobie ostatni tydzień przygotowań. Po ośmiu dniach przeziębienia kończę na antybiotyku (czego praktycznie nigdy nie biorę). Niestety, to po wakacjach zatkane ucho po wodzie i organizm powiedział: 'stop'. I trwa to już długo" - napisała na Instagramie.

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Anna Lewandowska na czas choroby zmieniła nieco dietę

Dzień później Anna Lewandowska przekazała fanom kolejne informacje o swoim zdrowiu. Jak przyznała, na czas leczenia zmieniła nieco swoją dietę. "W tym tygodniu więcej węglowodanów. Mimo choroby mam nadzieję, że będę gotowa do soboty. Zostało pięć dni" - napisała. Do InstaStories dodała także zdjęcie posiłku. Jak wynika z fotografii, Anna Lewandowska postawiła na risotto z grzybami i warzywami. Trenerka wspiera się również domowym napojem. "Niezawodna imbirówka z miodem i cytryną" - przekazała na kolejnym InstaStories.

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Anna Lewandowska układa sobie życie w Chicago. Poprosiła o rady

Ostatni okres nie jest dla Anny Lewandowskiej najłatwiejszy. Po transferze jej męża do drużyny w Chicago trenerka i piłkarz podjęli decyzję o opuszczeniu Hiszpanii i przeniesienia się do Stanów Zjednoczonych całą rodziną. Lewandowska nie ukrywa, że przeprowadzka jest dla niej bardzo stresująca m.in. ze względu na dzieci, które będą musiały odnaleźć się w nowym środowisku.

Mimo że nie jest jej łatwo, Lewandowska postanowiła działać i przygotowuje się już do nowego rozdziału w życiu. "Robimy duże postępy w USA! Nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła już planować nowych projektów w Chicago" - napisała niedawno na Instagramie, dodając, że o szczegółach poinformuje wkrótce. Jednocześnie Lewandowska zwróciła się do fanek mieszkających w Chicago, aby podzieliły się z nią poradami. "Czy możecie polecić swoje ulubione miejsca na HYROX, barre, Run Club, treningi długowieczności i funkcjonalne w okolicy? Podzielcie się swoimi najlepszymi rekomendacjami w komentarzach!" - przekazała.