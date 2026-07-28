Marcin Wrona jest jednym z najbardziej cenionych dziennikarzy TVN. Mieszkający od lat w Stanach Zjednoczonych korespondent "Faktów" pozostaje przy tym aktywny w mediach społecznościowych, gdzie chętnie porusza tematy związane z polityką, kwestiami społecznymi oraz swoim życiem prywatnym. Na początku lipca poinformował obserwatorów, że trafił do szpitala. Teraz, po przebytej operacji, na bieżąco relacjonuje, jak przebiega jego rekonwalescencja.

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Marcin Wrona dochodzi do siebie po operacji. "Dlaczego tyle lat zwlekałem?"

Przypomnijmy, że Wrona przeszedł operację wymiany stawu kolanowego. Choć jak sam informował, obawiał się zabiegu, ostatecznie nie krył zadowolenia, iż wreszcie się go podjął. - Wiem już dzisiaj, że gdybym miał świadomość, że po operacji będzie tak jak jest, to nie czekałbym tych kilku lat. Ból jest w miarę do wytrzymania. Wiem, że wielu z państwa zastanawia się, czy taką operację robić, czy nie robić. Oczywiście decyzja należy do każdego z osobna, ale ja trochę żałuję, że tak długo zwlekałem - skomentował na jednym z nagrań w mediach społecznościowych, kilka dni po operacji.

28 lipca przekazał najświeższe informacje na temat swojego stanu. Jak się okazało, niebawem będzie mógł wrócić do pracy. "Dwa tygodnie po operacji całkowitej wymiany stawu kolanowego chirurg powiedział, że postępy są super i od przyszłego tygodnia wracam do pracy. Dlaczego tyle lat zwlekałem z tą operacją?" - poinformował w nowym wpisie Wrona, zamieszczając do tego zdjęcie rentgenowskie stawu kolanowego.

Marcin Wrona może liczyć na wsparcie obserwatorów. "Dużo zdrowia!"

Pod postem Wrony szybko pojawiło się wiele komentarzy internautów. Dziennikarz mógł w tym ważnym dla siebie momencie liczyć na miłe słowa od obserwatorów. "Nie ma co oglądać się za siebie! Tylko cieszyć się, że dobrze poszło! Wszystkiego uśmiechniętego!", "Wow, świeża fota! Wygląda spoko. Będzie dobrze", "Dużo zdrowia!", "Też jestem po takiej operacji i też żałuję, że czekałam. Pozdrawiam serdecznie!", "Zdrówka!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.