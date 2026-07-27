Sara Gilson, 43-letnia influencerka z USA, zginęła w Owasso w stanie Oklahoma. Według amerykańskich mediów o dokonanie zabójstwa podejrzewany jest jej mąż, Jeremiah Duffey. Do tragedii doszło niespełna dwa tygodnie po tym, jak kobieta opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym ujawniła, że jej partner został oskarżony o niewłaściwe zachowania wobec nieletniej.

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Amerykańska influencerka nie żyje. Dwa tygodnie wcześniej publicznie oskarżyła męża o wykorzystywanie nieletnich

Do zdarzenia doszło w czwartek, 23 lipca, około godziny 23:15. Jak informuje People, służby zostały powiadomione przez jedno z dzieci Sary Gilson. Dyspozytor miał usłyszeć w tle krzyk kobiety, a chwilę później odgłos wystrzału. Według ustaleń śledczych po ataku na żonę Jeremiah Duffey odebrał sobie życie.

Z dokumentów sądowych wynika, że Sara Gilson pozostawała z mężem w separacji. Po tym, jak dowiedziała się o stawianych mu zarzutach, złożyła wniosek o nakaz ochrony. Sąd miał nakazać mężczyźnie natychmiastowe opuszczenie wspólnego domu oraz zakazać mu zbliżania się do żony. Nakaz obowiązywał do 24 sierpnia.

11 lipca influencerka opublikowała na TikToku nagranie, w którym publicznie odniosła się do sprawy i poinformowała swoich obserwatorów o oskarżeniach wobec męża. Po śmierci influencerki opublikowane wcześniej nagranie zaczęło błyskawicznie zdobywać popularność w mediach społecznościowych. Film odnotował ponad milion reakcji oraz dziesiątki tysięcy komentarzy. Jedna z osób napisała wprost: "Wymiar sprawiedliwości zawiódł tę biedną kobietę". Śledztwo w sprawie tragedii prowadzą lokalne służby, które wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.

Mąż zamordowanej influencerki oskarżony o wykorzystywanie nieletniej. Miał dopuszczać się niewłaściwych zachowań

Jeremiah Duffey pracował jako trener drużyny koszykarskiej. Według ustaleń śledczych 9 czerwca miał pocałować 15-letnią zawodniczkę oraz dopuścić się wobec niej innych niestosownych zachowań. Całą sytuację zauważył inny trener, który natychmiast poinformował rodziców nastolatki. Sprawa została zgłoszona policji.

Jak wynika z relacji mediów, śledztwo wykazało, że nie był to odosobniony incydent. Dziewczyna miała zeznać, że trener wysyłał jej wiadomości, zapraszał ją do swojego pokoju hotelowego podczas wyjazdów na zawody, a także proponował pieniądze w zamian za zachowanie milczenia.

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