Mensah wygadała się o trudnej przeszłości Brzoski. "Gdy zapytałam..."

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska od lat tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów polskiego świata mediów, biznesu i filantropii. To właśnie działalność charytatywna połączyła ich drogi, a z czasem stała się jednym z najważniejszych elementów ich wspólnego życia. Para pobrała się w 2019 roku i od lat razem angażuje się w projekty mające na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji - szczególnie dzieci i młodzieży potrzebujących szansy na lepszą przyszłość. W najnowszej rozmowie Mensah podkreśliła, że wspólne działania społeczne nie są dla nich jedynie dodatkiem, ale ważną częścią codzienności i wartości, które razem pielęgnują.

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Omenaa Mensah o Rafale Brzosce i fundacji. "Chciał pomagać dzieciakom takim jak on"

Jak już wiadomo, to właśnie działalność charytatywna stała się początkiem jej relacji z Rafałem Brzoską. Mensah w rozmowie z "Vivą!" przypomniała, że ich wspólne spojrzenie na pomaganie sprawiło, że z czasem zaczęli działać razem, łącząc doświadczenie, możliwości i zaangażowanie. "Przecież dzięki pomaganiu poznałam mojego męża. A to, że teraz robimy to razem, jest dla mnie znakiem, że wybrałam dobrą drogę" - przyznała.

Według Mensah dla Rafała Brzoski szczególne znaczenie ma wspieranie młodych osób, które podobnie jak on w przeszłości nie zawsze miały łatwy start. Żona przedsiębiorcy twierdzi, że jego doświadczenia z dzieciństwa i dorastania wpłynęły na to, komu chciał pomagać. - Rafał Brzoska Foundation wspiera młodych ludzi z biednych terenów wiejskich w zdobyciu wykształcenia - wyjaśniła Mensah.

Mój mąż też pochodzi ze wsi i było mu w życiu bardzo trudno. Nikt go nie wspierał, nie dawał mu szans na to, że może coś w życiu osiągnąć. Gdy zapytałam, komu chciałby pomagać, odpowiedział, że dzieciakom takim jak on

- dodała dziennikarka.

Omenaa Mensah zdradziła, jak działalność charytatywna wpłynęła na jej dzieci. "Vanessa czasami się denerwowała"

Zaangażowanie Omeny Mensah w działalność charytatywną od lat jest ważną częścią jej życia. Dziennikarka w tej samej rozmowie przyznała, że jej córka Vanessa czasami miała żal, że mama poświęca dużo uwagi podopiecznym fundacji. "Różnie bywało. Vanessa czasami się denerwowała, że na fundacyjne dzieci miałam 'czas', ale nie byłam już tak skora, żeby jej cokolwiek w życiu ułatwić" - wspominała.

Z czasem jednak córka Mensah sama postanowiła zaangażować się w wolontariat w Afryce. "Vanessa od 15. roku życia jeździ na wolontariat do Afryki. Gdy myślę o niej i o tym, jaką drogę wybrała, mam łzy w oczach" - przyznała dumna mama.

Ponadto Vanessa poszła w ślady dziadka i wybrała studia medyczne. "Dzisiaj wie, że wyszło jej to na dobre. Poszła w ślady dziadka, studiuje medycynę i chce zostać lekarzem. Wybrała najpiękniejszy zawód, jaki mogłam sobie dla niej wymarzyć. Jest moją wielką dumą" - dodała Mensah.