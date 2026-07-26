Julia von Stein liftingu twarzy poddała się w ubiegłym roku, a w mediach społecznościowych regularnie chwaliła się efektami zabiegu. 24 lipca celebrytka opublikowała na YouTubie obszerne nagranie, w którym stwierdziła, że żałuje operacji. - Liczyłam na cud. Liczyłam, że wszystko się zagoi. Liczyłam na profesjonalizm lekarza. Wierzyłam, że jeżeli wydaje się wór pieniędzy na jednego z najlepszych lekarzy w tym kraju, to wystarczy. Ale ten cud się nie zdarzył - relacjonowała.

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Lekarz odpowiada na zarzuty Julii von Stein. Pisze o "działaniach prawnych"

25 lipca na Instagramie pojawiło się oświadczenie Piotra Janika, który wykonał lifting Julii von Stein. Lekarz przekazał, że nie chce wchodzić w dyskusję w mediach społecznościowych i nie może mówić o szczegółach w związku z obowiązującą go tajemnicą lekarską.

"W związku z materiałem opublikowanym w mediach społecznościowych dotyczącym wykonanego przeze mnie zabiegu liftingu informuję, że zabieg został przeprowadzony zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi standardami oraz z należytą starannością" - czytamy w oświadczeniu. "Ze względu na obowiązującą mnie tajemnicę lekarską nie mogę odnosić się do szczegółów indywidualnego przypadku ani prowadzić polemiki w mediach społecznościowych" - dodał lekarz.

Na koniec przekazał również, że w związku ze sprawą podjął działania prawne. "Jednocześnie informuje, że podjąłem działania prawne w celu ochrony mojego dobrego imienia. Z uwagi na prowadzone działania prawne nie będę udzielał dalszych komentarzy w tej sprawie" - zaznaczył.

Julia von Stein planuje kolejną operację

Julia von Stein poinformowała również, że opublikowała nagranie m.in. dlatego, aby przekazać, że niebawem podda się kolejnemu zabiegowi i obawia się reakcji fanów. - Będę poprawiała część twarzy, oczywiście u innego chirurga plastycznego. Na dzień dzisiejszy tylko modlę się, żeby ta operacja się udała. Bo nie mam pojęcia, co się stanie, kiedy położę się na stół operacyjny, kiedy lekarz otworzy moją twarz i kiedy zobaczy, co w środku się wydarzyło. I czy się na pewno jej podejmie, czy jej nie przerwie. Więc tym razem naprawdę, jedyne co mi pozostało, to liczyć na cud - podsumowała.