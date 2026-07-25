Aktywiści, którzy działają w ramach Ruchu Klimatycznego "Jazda!", zszokowali opinię publiczną, gdy zdecydowali się na zaatakowanie sztucznymi odchodami butiku Małgorzaty Rozenek-Majdan oraz sklepu ze świeczkami Andziaks - a także domu influencerki. To nie był jednak koniec ich akcji, gdyż oberwało się również Filipowi Chajzerowi. Teraz o sprawczości aktywistów przekonał się Kuba Wojewódzki, gdyż zaatakowano jego restaurację "Niewinni Czarodzieje TrzyZero" w Gdyni w dniu piątych urodzin lokalu.

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Restauracja Kuby Wojewódzkiego zaatakowana przez aktywistów. Lokal został oblany sztucznymi odchodami

25 lipca w restauracji "Niewinni Czarodzieje TrzyZero" w Gdyni świętowano piąte już urodziny, co dało impuls do działania Ruchowi Klimatycznemu "Jazda!". W informacji prasowej aktywiści przekazali, że o godzinie 17 pojawili się w lokalu Wojewódzkiego, którego nazwano "pato-celebrytą". "Witryna lokalu została oblana przez nich sztuczną kupą, następnie skandowali oni hasło 'Kuba Podpalacz - morderca klimatyczny!'. Obsługa restauracji wyrzuciła aktywistów z patio restauracji i stanowczo odrzuciła zaoferowaną propozycję wyczyszczenia zabrudzonej szyby" - czytamy w materiale prasowym aktywistów.

W dalszej części aktywiści wyjaśniają, dlaczego dziennikarz znalazł się na ich liście. "Skrajnie konsumpcjonistycznym stylem życia rujnuje klimat i przyszłość społeczeństwa. Działacze ruchu za źródła jego popularności uważają nieetyczne i kontrowersyjne praktyki zawodowe" - przekazano. Wspomniano o jego talk-show, "w którym regularnie poniża swoich gości, a zwłaszcza kobiety". "W mediach społecznościowych dziennikarz chwali się kolekcją samochodów, podróżami, czy nawet kolekcją limitowanych i drogich butów. Stać go na posiadanie wielu luksusowych apartamentów w Polsce (między innymi w Gdyni oraz Warszawie), jak również za granicą. Fotografuje się na egzotycznych wakacjach - w tym na własnym jachcie" - wyliczali aktywiści.

Filip Chajzer o ataku na lokal Kreuzberg Kraft Kebab. Wyjaśnił, że to nie on jest jego właścicielem

Aktywiści postanowili również dać nauczkę Filipowi Chajzerowi i pojechali do lokalu z kebabem Kreuzberg Kraft Kebab w Krakowie. Tam wylali na podłogę, witrynę i część lady wiadro zgniłych owoców. Okazuje się, że lokal wcale nie należy do dziennikarza. - To franczyza. Zaatakowali ciężko pracującą krakowską rodzinę. Dwóch braci i ich żony prowadzą ten biznes. Sami stoją na kasie, sami robią kebab - wyjaśniał w rozmowie z Plotkiem Chajzer. - Szymon - mój franczyzobiorca - jechał sprzątać to ze szpitala, bo właśnie urodziła mu się córka. Tak wyglądają realia prowadzenia biznesu. To jest stres, ciężka praca, poświęcenie i może na końcu coś zostanie - ujawnił nam.