Australijska policja opublikowała nieznane wcześniej zdjęcia oraz nagranie związane ze sprawą zabójstwa brytyjskiego turysty Petera Falconio. Materiały ujawniono w związku z 25. rocznicą jednej z najbardziej tajemniczych zbrodni w historii australijskiego outbacku. Funkcjonariusze liczą, że nowe informacje pomogą dotrzeć do osób, które mogą wiedzieć, gdzie znajdują się szczątki mężczyzny.

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Peter Falconio zaginął bez śladu 25 lat temu. Policja wciąż szuka miejsca ukrycia ciała turysty

Do tragedii doszło 14 lipca 2001 roku na odludnym odcinku autostrady Stuart Highway w pobliżu Barrow Creek na Terytorium Północnym Australii. Peter Falconio, 28-letni turysta z Wielkiej Brytanii, podróżował po Australii wraz ze swoją partnerką Joanne Lees. Para poruszała się pomarańczowym Volkswagenem Kombi, gdy zatrzymał ich Bradley John Murdoch. Mężczyzna twierdził, że zauważył iskry wydobywające się z układu wydechowego ich pojazdu.

Falconio wyszedł z samochodu, aby sprawdzić rzekomą usterkę. Chwilę później Joanne Lees usłyszała głośny huk, który początkowo wzięła za odgłos silnika. W rzeczywistości Murdoch zastrzelił Falconio, po czym skierował broń na Lees. Związał jej ręce plastikowymi opaskami zaciskowymi, próbował skrępować również nogi i zmusił ją do wejścia do swojej terenówki. Kobiecie udało się jednak wykorzystać moment nieuwagi napastnika i uciec do buszu. Przez kilka godzin ukrywała się w ciemności, podczas gdy sprawca wraz z psem bezskutecznie jej szukał.

Około godziny pierwszej w nocy Joanne zatrzymała przejeżdżającą ciężarówkę. Kierowca uwolnił ją z opasek i zawiadomił policję. Funkcjonariusze odnaleźli później porzucony samochód pary oraz ślady krwi Petera Falconio, jednak jego ciała nigdy nie odnaleziono. Mimo to śledczy uznali, że został zamordowany.

Śledztwo trwało ponad dwa lata i należało do najbardziej skomplikowanych w historii Australii. Początkowo brak ciała oraz pewne nieścisłości w zeznaniach Joanne Lees sprawiły, że część opinii publicznej podważała jej relację. Przełom nastąpił dzięki analizie DNA znalezionego na koszulce Lees, opaskach zaciskowych oraz we wnętrzu samochodu. Materiał genetyczny doprowadził śledczych do Bradleya Johna Murdocha, który został aresztowany i oskarżony o zabójstwo.

Bradley Murdoch zmarł w 2025 roku. Do końca milczał o losie Petera Falconio

Bradley John Murdoch został zatrzymany w 2003 roku, a w 2005 roku uznano go za winnego zabójstwa Falconio oraz napaści na Joanne Lees. Otrzymał karę dożywotniego więzienia z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 28 latach.

Mimo skazania Murdoch do końca życia utrzymywał, że nie wie nic o miejscu ukrycia ciała turysty. W 2025 roku, po zdiagnozowaniu u niego nowotworu gardła, policja podjęła ostatnią próbę uzyskania informacji o miejscu pochówku ofiary. Murdoch odmówił współpracy i zmarł 15 lipca 2025 roku, zabierając tę tajemnicę do grobu.

Policja ujawniła nowe zdjęcia w sprawie Petera Falconio. Śledztwo wciąż trwa

Teraz policja Terytorium Północnego zdecydowała się opublikować fotografie wykonane podczas śledztwa. Wśród nich znalazły się zdjęcia pojazdu, którym podróżowali Falconio i Lees, fotografie Joanne Lees wykonane kilka godzin po ataku oraz dokumentacja obrażeń na jej ramieniu. Udostępniono również zdjęcie Murdocha wykonane przez funkcjonariuszy w trakcie prowadzenia sprawy.

Komisarz policji Terytorium Północnego Martin Dole podkreślił, że dochodzenie pozostanie otwarte do czasu odnalezienia szczątków Petera Falconio.

Jest to godne ubolewania, że Murdoch zmarł, nie ujawniając - o ile nam wiadomo - miejsca spoczynku zwłok Petera. Jego tchórzliwe milczenie pozbawiło jego rodzinę, przyjaciół i bliskich poczucia zamknięcia tego rozdziału, na które zasługują

- powiedział. - Dwadzieścia pięć lat to znaczący kamień milowy, a policja Terytorium Północnego pozostaje zaangażowana w doprowadzenie tego śledztwa do pełnego zakończenia i będzie nadal badać wszystkie dostępne tropy - dodał.

Tak wyglądało ostatnie przesłuchanie Murdocha. "Nic nie wiem"

Policja opublikowała także nagranie z przesłuchania Murdocha, które odbyło się na kilka tygodni przed jego śmiercią. Funkcjonariusze próbowali wówczas uzyskać od niego informacje dotyczące miejsca pochówku Falconio. Podczas rozmowy Murdoch stanowczo zaprzeczał, że posiada jakąkolwiek wiedzę na ten temat. - Chciałbym, żeby pan się zastanowił, co by było, gdyby Peter Falconio był pana synem... a ktoś wiedział coś o tym, gdzie znajduje się jego ciało - mówił funkcjonariusz do Murdocha. - Nie owijaj w bawełnę, bo za każdym razem będę ci przerywał, jasne? - odparł Murdoch. - Nic nie wiem. Powtarzam to od 22 lat. Nic nie wiem - dodał.

Kiedy policjant poprosił go, aby ponownie przemyślał swoją odpowiedź, Murdoch zareagował agresywnie. - Nie zamierzam o tym myśleć. Myślałem o tym, myślałem o tym przez 22 pieprzone lata - powiedział. - Jestem z tymi ludźmi od 22 lat. Wszyscy rozumieli, o co chodzi, opowiadałem tę samą historię w kółko, a teraz pojawiliście się tu w ostatniej chwili, bo, k***a, umieram - stwierdził Murdoch.

Policja ponawia apel o pomoc w sprawie zabójstwa Petera Falconio. Wyznaczono nagrodę

Śledczy nadal wierzą, że ktoś może posiadać informacje, które pomogą zakończyć sprawę. Policja zwraca się szczególnie do osób, które mogły słyszeć coś od Murdocha albo posiadają wiedzę, której wcześniej nie przekazały funkcjonariuszom. Opublikowanie nowego materiału filmowego może doprowadzić policję do szczątków Petera. Być może wciąż jest ktoś, kto coś wie - czy to informacje, których nigdy wcześniej nie przekazał policji, czy też coś, co powiedział mu Murdoch.

Nadal apelujemy do wszystkich osób posiadających informacje dotyczące lokalizacji szczątków Petera Falconio o zgłoszenie się. Żadna informacja nie jest nieistotna; to, co może wydawać się nieistotne, może okazać się kluczowe w pomaganiu śledczym w ostatecznym rozwiązaniu tej sprawy

- przekazały służby. Za informacje, które bezpośrednio doprowadzą do odnalezienia szczątków Petera Falconio, wyznaczono nagrodę w wysokości do 500 tysięcy dolarów australijskich, a więc około 1 326 000 zł.