Justyna Dobrosz-Oracz jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej cenionych dziennikarek w polskich mediach. Pozostaje przy tym również bardzo aktywna w sieci, gdzie chętnie zamieszcza posty dotyczące jej dziennikarskiej pracy, jak i życia prywatnego. W czwartek, 23 lipca, Dobrosz-Oracz wybrała się wraz z mężem na koncert Pitbulla, o czym również postanowiła powiadomić swoich obserwatorów.

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Justyna Dobrosz-Oracz bawiła się na koncercie z mężem. Nagrania zdążyły już zniknąć

Koncert Pitbulla w Warszawie był nie lada gratką dla jego fanów, jak i licznych gwiazd, które pojawiły się z tej okazji na PGE Narodowym. Wśród nich znalazła się właśnie Dobrosz-Oracz w towarzystwie swojego męża, Pawła Oracza. Ciesząca się z występu popularnego artysty dziennikarka zamieściła w mediach społecznościowych nagrania, jak bawi się podczas koncertu i śpiewa największe hity muzyka. Opublikowała także fotografię z ukochanym, który dość rzadko pojawia się na jej profilach w sieci. "Zmiana rytmu? Pitbull" - napisała pod zdjęciem z mężem Dobrosz-Oracz.

Choć można było sądzić, że dziennikarka bardzo dobrze spędziła czas na wydarzeniu, wspomniane posty po kilku godzinach zniknęły jednak z jej mediów społecznościowych. Rankiem 24 czerwca nagranie oraz zdjęcie z mężem zostały usunięte z InstaStories Dobrosz-Oracz.

Justyna Dobrosz-Oracz zaskoczyła internautów, gdy pokazała się z siostrą

Choć Dobrosz-Oracz raczej dba o prywatność swoich bliskich, w kwietniu bieżącego roku zrobiła spory wyjątek i zamieściła na swoim profilu zdjęcie z siostrą. "Moja siostra - mistrzyni parkietu" - podpisała wówczas fotografię dziennikarka, oznaczając również grupę taneczną, której członkinią jest właśnie bliska jej kobieta. Jak się okazało, Dobrosz-Oracz kibicowała wówczas siostrze podczas Mistrzostw Świata WADF, organizowanych akurat w Warszawie. Panie z grupy tanecznej zdobyły tego wieczoru pierwsze miejsce. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Dobrosz-Oracz pokazała siostrę. W komentarzach poruszenie. 'Jak bliźniaczki'".