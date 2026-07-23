Pilnie trafił na stół operacyjny. Maślak odezwał się tuż po. 'Mogło być cienko'

Rafał Maślak zdobył sławę w 2014 roku dzięki tytułowi Mistera Polski. Od tego czasu robi karierę jako model i influencer w social mediach. Na Instagramie regularnie publikuje zdjęcia oraz nagrania, również te z udziałem swojej żony Kamili oraz dwójki dzieci. Nie da się ukryć, że jest w sieci bardzo aktywny, więc nic dziwnego, że postanowił podzielić się z fanami też trudniejszymi chwilami ze swojego życia. W czwartek, 23 lipca, wylądował bowiem w szpitalu i przeszedł operację.

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Rafał Maślak był pilnie operowany. To napisał tuż po

Rafał Maślak zaniepokoił swoich fanów, gdy nagle wrzucił na Instagram zdjęcia ze szpitalnego łóżka. W opisie ujawnił, co dokładnie się stało. Okazuje się, że dzień wcześniej poszedł do kina na "Odyseję" i choć film mu się podobał, to jednak wieczór zaskoczył się bardzo źle. Stwierdził nawet, że zaczęła się jego "odyseja bólu".

"Wiłem się całą noc, trzymając się za brzuch. Nad ranem już nie wytrzymałem i pojechaliśmy na SOR. No i cóż... przede mną zabieg operacyjny wyrostka. Czuję się już dobrze na przeciwbólowych. Leżę więc grzecznie i czekam na zabieg. Trzymajcie kciuki!" - napisał.

Trzy godziny później znów odezwał się do fanów. Tym razem wrzucił zdjęcie na InstaStories i napisał: "Już po wszystkim. Bardzo wam dziękuję za piękne słowa. Dobrze, że dziś tu trafiłem, bo mogło być cienko".

Fani i znajomi wsparli Rafała Maślaka. Posypały się komentarze

Nie da się ukryć, że post modela wywołał lawinę komentarzy. Pisali nie tylko fani, ale również sławni znajomi. "Oooo bracie, sąsiedzie, partnerze taneczny, wysyłamy całą rodzinką dużo zdrówka" - napisała Marcelina Zawadzka. Zdrowia życzyły Maślakowi za to Joanna Koroniewska i Marcela Leszczak. "Po prostu odpoczynek. Zdrówka" - napisała Agnieszka Włodarczyk.

"Trzymaj się! Stawaj szybko na nogi", "Zdrówka", "Dużo zdrowia życzymy" - pisali fani. Rafał Maślak zareagował, dodając swój komentarz. "Dziękuję wam za piękne słowa. Aż serce po przebudzeniu się raduje" - napisał.