Jessica Ziółek zasłynęła jako partnerka Arkadiusza Milika. Choć para się rozstała, Jessica Ziółek nie zniknęła z mediów i rozpoczęła swoją instagramową działalność. Od jakiegoś czasu jest związana z piłkarzem Miłoszem Mleczko. Teraz para przekazała, że została rodzicami. Na świat przyszedł jej syn.

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Jessica Ziółek została mamą. Pokazała zdjęcie

"Od wczoraj wszystko ma nowy sens - witaj na świecie, synku. Kochamy cię" - napisała Jessica Ziółek pod zdjęciem, które opublikowała na Instagramie. Widzimy na nim dłonie Jessiki i Miłosza, trzymajce malutką rączkę ich pociechy. Widać też fragment małej główki, która jest gęsto pokryta czarnymi włosami. O ile Jessica Ziółek zdradziła płeć swojego pierwszego dziecka, o tyle nie napisała ani słowa na temat jego imienia. Najwyraźniej postanowiła trzymać je w tajemnicy.

Pod zdjęciem natychmiast posypały się komentarze. Fani i znajomi ruszyli z gratulacjami. "Gratulacje", "Maluszek kochany", "No nareszcie razem", "Witamy na świecie", "Jessica, Miłosz - gratulacje dla was" - pisali.

Jessica Ziółek porównuje narzeczonego do eks. To zdradziła

Jessica Ziółek i Miłosz Mleczko są razem od kilku lat. Miłosz jest bramkarzem związanym z klubem Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Zakochani poznali się za pośrednictwem Instagrama. "On (Miłosz Mleczko - przyp. red.) napisał pierwszy... i spotkaliśmy się na kawę. Zdążyłam na pierwszym spotkaniu pokazać mu pół Warszawy" - opowiadała kiedyś modelka. W 2022 roku zaręczyli się.

Zanim jednak Jessica Ziółek poznała Miłosza, była związana z rkadiuszem Milikiem. Jessica nie powstrzymywała się od porównań obecnego ukochanego do byłego. "To, co przeżyłam z Arkiem, często odbijało się na Miłoszu. Np. różne zachowania. (...) To, co jest fajne w Miłoszu, to to, że bardzo czuję jego wsparcie. Miłosz jest bardzo spokojny, a Arek to wybuchowy typ człowieka. Jeżeli się kłóciliśmy z Arkiem, to ja powiedziałam swoje, on swoje, a bycie z Miłoszem to np. ja chcę coś powiedzieć, na co Miłosz mi odpowiada: 'porozmawiamy, jak się uspokoisz, czyli za pół godziny albo godzinę'" - opowiadała w październiku 2023 roku w programie "Onet Rano".