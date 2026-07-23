Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor kilka lat temu podjęli decyzję o zakupie domu w Hiszpanii. Ich mieszcząca się w Marbelli posiadłość to idealne miejsce na spędzenie urlopu. Aktorka i prezenter zameldowali się tu w lipcu, aby wraz z córkami cieszyć się z pięknej pogody. Niestety, ich wakacje nie przebiegają tak, jak planowali, co Joanna Koroniewska przekazała fanom na Instagramie.

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Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mają problemy zdrowotne. Kłopoty dopadły też ich córki

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od miesiąca mogą w swojej hiszpańskiej posiadłości przebywać nieco częściej niż zazwyczaj. Prezenter 25 czerwca poinformował na Instagramie, że rezygnuje z prowadzenia "Dzień dobry TVN", aby poświęcić się innym projektom. Do tego faktu w nieco żartobliwym tonie nawiązała Koroniewska w instagramowym filmiku. "Kiedy twój mąż rzucił pracę, żeby korzystać z życia garściami..." - zaczęła. "Tymczasem wakacyjny bilans naszej rodziny: moje powracające migreny, dwa wybite palce u stopy, łokieć tenisisty" - przekazała dalej Koroniewska. Problemy zdrowotne dotknęły również córki pary. "U córek angina, zerwany paznokieć, poparzenia drugiego stopnia..." - relacjonuje aktorka.

Choć wakacje zdecydowanie ich nie rozpieszczają, Joanna Koroniewska postanowiła podejść do całej sprawy z humorem. "Nasze życie jest pełne wrażeń, a każdego dnia czyha na nas coraz więcej niespodzianek. Co jeszcze do końca tych wakacji na czeka? Jakieś pomysły?" - napisała pod nagraniem.

Joanna Koroniewska miała wpływ na decyzję Macieja Dowbora? Zabrała głos

Przypomnijmy, że Maciej Dowbor pożegnał się z "Dzień dobry TVN" po dwóch latach pracy w śniadaniówce. We wpisie na Instagramie podziękował stacji, widzom, a także Sandrze Hajduk, z którą tworzył duet w programie. Jak przekazał, on i Joanna Koroniewska planują w najbliższym czasie rozszerzyć swoją działalność nie tylko w internecie. "Niestety doba ma tylko 24 godziny. Dlatego kilka miesięcy temu uznałem, że nie będę w stanie wszystkiego pogodzić i podjąłem decyzję o opuszczeniu redakcji" - napisał Dowbor.

Krótko po oświadczeniu prezentera głos na Instagramie zabrała Joanna Koroniewska. Jak podkreśliła, nie miała wpływu na decyzję męża. "Kocham, wspieram. Kochani, to decyzja Macieja Dowbora. Żeby nie było - ja nie mam z tym nic wspólnego. Sandra Hajduk - kochamy. Już na zawsze. Wiem, że widzowie was pokochali, ja też!" - przekazała aktorka.